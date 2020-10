Iepazīsties! Septiņi pūkaiņi, kas meklē mājas un kārtīgu saimnieku

Plānojot adoptēt četrkājaino mīluli no patversmes, lai dotu viņam otro iespēju laimīgai dzīvei, svarīgi jau laicīgi iepazīties ar sunīša vai kaķēna raksturu un uzvedības iezīmēm. Iespējams, tavs dzīves ritms un vide būs lieliski piemērota tam, ko meklē Rafaelo, Ferrero, Kaķenīte, Mikijs, Pūka, Mateo vai Džouli!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā zināms, patversmēs visā Latvija savu cilvēku gaida liels skaits dzīvnieku. Dažādus sludinājumus vari atrast vietnē "Pukainis.lv". Visi šajā rakstā minētie mīluļi, izņemot Džouli, atrodas Dzīvnieku aizsardzības biedrības "Tutti" paspārnē.

Rafaelo un Ferrero ir divi kaķēni, kuru vārdi jau liecina – tie izkāpuši gluži vai no reklāmas. Viņi tiek raksturoti kā draudzīgi un ļoti sirsnīgi brālīši, kas alkst doties līdzi savam jaunajam saimniekam. Vēstīts, ka viņi labprāt brauktu mājās kopā, tomēr var doties uz jauno dzīvesvietu katrs atsevišķi. Vairāk uzzini šeit.

Savukārt sešgadīgā kaķene, kurai arī dots vārds – Kaķenīte, pārsteidz ar savu raibo izskatu. Šī bezgala pievilcīgā, trīskrāsainā kaķu dāma biedrībā atrodas pavisam īstu brīdi – pēc tam, kad tika pamanīta kādā Carnikavas pagalmā. Kaķenīti veiksmīgi izdevies noķert. Jau šobrīd biedrības pārstāvji secinājuši, ka viņa būs burvīgs kaķis – kompanjons. Lai arī ir aptuveni sešus gadus veca, brīžiem uzvedoties kā mazs kaķēns. Vairāk uzzini šeit.

"Mikijs tika pamanīts kādas kolonijas ķeršanas un sterilizēšanas laikā, kad, vēl mazs kaķēns būdams, pārbijies slēpās aiz visa, kas vien bija acu priekšā," tā stāstu par gadu veco kaķēnu iesāk biedrības pārstāvji. Viņi atklāj, ka, noķerot skaisto runci, ticis secināts, ka vīruss viņam ir arī pabojājis vienu actiņu. "Tomēr tas netraucē Mikija ikdienai – viņš skrien, spēlējās un glaužas klāt. Šobrīd Mikijs ir gadu vecs, ļoti komunikabls un sirsnīgs kaķu jaunietis, kurš labi sadzīvos ar citiem kaķiem." Vairāk uzzini šeit.

Pūka ir gadu veca kaķenīte. Zaļo acu īpašniece agrāk bijusi kādas kolonijas iemītniece, kura tika izķerta un sterilizēta. "Jau daudziem no šīs kolonijas atrastas mājas, tomēr ir vēl palikuši pāris bēdu brāļi, kuriem neviens nav vēlējies dot otro iespēju," stāsta biedrībā, uzsverot, ka Pūka ir viena no viņiem. "Kaķenīte meklē mājas, kur varēs būt pilnvērtīga ģimenes locekle, kā arī nekādas alerģijas, pārvākšanās netraucēs turpmākajai kopdzīvei. Labi sadzīvos gan ar kaķiem, gan citiem mājdzīvniekiem." Vairāk lasi šeit.

Turpretī Mateo tika izglābs no kādas mājas pagalma Gaujā, kur kaķu īpašnieks neuzskatījis par vajadzīgu sterilizēt vai kastrēt savus kaķus. Šis stāsts beidzies ar to, ka šogad kaķu skaits dubultojies un "saimnieks" izlēmis, ka tik daudz dzīvnieku viņam nevajag. "Kaķi ikdienā turēti badā – jā, badā…" vēstī sludinājuma apraksts. "Tā kā kaķi dzīvoja ārā, kaimiņi tos nedaudz piebaroja līdz brīdim, kamēr spējām atbrīvot vietu pagaidu mājās." Kaķēnu mamma tikusi sterilizēta, bet Mateo nu ir izārstēts. "Kaķēns ir atkopies, socializējies un gatavs doties uz īstajām mājām. Neskatoties uz to, ka agrāk cilvēku viņš redzēja minimāli, tagad Mateo labprāt gan spēlējās, gan arī pieglaužas." Secināts, ka runcis ir aptuveni 3,5 mēnešus vecs. Vairāk lasi šeit.

Suņu dāma Džouli atrodas dzīvnieku patversmē "Ulubele". Vidējā izmēra suns zaudējis savu saimnieci un pamazām samierinās ar šo notikumu. "Džouli ir ļoti maigas dabas, sirsnīga, neitrāla pret citiem suņiem. Labprāt dzīvos dzīvoklī, iekštelpās ir kārtīga. Mājās, mierīgā vidē viņa spēs atvērties pavisam un būs uzticamākais suns savam cilvēkam," stāsta patversmes pārstāvji. Vairāk par 10 gadus veco dāmu uzzini šeit.