Miris pasaulē vecākais orangutans

61 gada vecumā mirusi pasaulē vecākā zināmā Sumatras orangutānu mātīte Inji, raksta "Live Science". Primāts miris savā mājvietā, Oregonas zoodārzā.

Lai gan konkrēts dzimšanas datums nav zināms, Inji zoodārzā mita kopš 1961. gada. Tajā laikā konstatēts, ka dzīvnieks varētu būt ap vienu gadu vecs. Savvaļas dzīvnieka nonākšana zoodārzā tajā laikā bijusi legāla un atļauta.

"Mēs zinājām, ka viņa nedzīvos mūžīgi, taču tāpat ļoti sāp," sacījis zoodārza pārstāvis Bobs Lī. "Zinu, ka daudzi apmeklētāji sēro kopā ar mums. Viņas spēja atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem bija apbrīnojama."



Inji raksturota kā aktīva dzīvā būtne, kas lielāko daļu laika pavadīja savstarpējā mijiedarbībā ar apmeklētājiem. Lai padarītu viņas dzīvi interesantāku, darbinieki un zoodārza viesi bieži vien līdzi ņēma krāsainus priekšmetus. "Izskatījās, ka viņa pēta cilvēkus un gūst no tā prieku. Īpaši sastopoties ar bērniem," skaidrojis Lī. Pienācīgā aprūpe un ikdienas ritms ļāva Inji nodzīvot daudz ilgāk nekā citiem sugas brāļiem – to vidējais vecums ir no 30 līdz 40 gadiem, raksta "National Geographic".

Vēstīts, ka dzīves laikā orangutanu mātīte laidusi pasaulē arī pēcnācēju – meitu Markisu, kurai šobrīd ir 33 gadu un kura mīt "Como Park Zoo & Conservatory" Minnesotā. Interesanti, ka Inji dzīves laikā kļuva arī par vecmāmiņu, un šo prieku mūžā pieredzēt dots vien retajam orangutanam.

Cienījamais vecums tomēr darīja savu, un pēdējās nedēļās viņas veselības stāvoklis manāmi pasliktinājās. Kustības kļuva ļoti stīvas, viņa reti pameta savu "ligzdiņu", kā arī atteicās no saviem mīļākajiem našķiem. Inji ķermenis vairs nereaģēja arī uz medikamentiem, tāpēc 9. janvārī nolemts veikt eitanāziju.

Visas trīs sastopamās sugas (Pongo tapanuliensis, Pongo pygmaeus, Pongo abelii) uzskatāmas par apdraudētām. Pasaulē šobrīd mīt vien ap 15 tūkstošiem Sumatras orangutanu.