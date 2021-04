Abi Durbes jūras ērgļu mazuļi nosaluši; Milda tos izmantojusi barībai

Pēc spraigiem notikumiem un sarežģījumiem pilna pavasara jūras ērgļu ligzdā Durbē tomēr izšķīlās divi mazuļi. 26. aprīļa rīts gan nesis skumju vēsti – abi jaundzimušie nosaluši, un Milda viņus izmantojusi barības nolūkam, informē Latvijas Dabas fonda pārstāve Liene Brizga-Kalniņa.

Ornitologs Jānis Ķuze par redzēto īsumā teic – daba ir daba. "Izšķirīgais faktors šādam iznākumam bija barības trūkums. Normāli šādos apstākļos – kad ir tikko izšķīlušies cāļi, tēviņam ik pēc dažām stundām būtu jānes uz ligzdu barību. Pagājušajā gadā mēs varējām vērot, ka ligzda bija burtiski nokrauta ar zivīm un citu barību. Jaunajam tēviņam instinkts nav bijis tik spēcīgs, līdz ar to barības nešana bija fragmentāra un nepietiekama. Līdz ar to arī mainījās mātītes uzvedība un viņa atstāja ligzdu un mazuļus.

Tad, kad mazulis ar kustībām un skaņām vairs neizrāda dzīvības pazīmes, tad mātītei tas pārvēršas par barību un ir pilnīgi normāli tas, ka bojā gājušie mazuļi tiek apēsti. Būtiski ir tas, ka ir izdzīvojusi mātīte – daba nevar atļauties ziedot pieaugušu, veselu un vairoties spējīgu putnu ziedot ligzdošanas sezonai ar vājām izredzēm būt sekmīgai. Šobrīd ceram, ka mātīte turpinās uzturēties šajā teritorijā, izveidos jaunu pāri un nākamgad būs sekmīga ligzdošana."

Uz jautājumu, kāds varētu Mildas būt trešās olas liktenis, LDF pagaidām neko neprognozē, taču izšķilšanās iespēja esot ārkārtīgi zema.

Jau ziņojām, ka marta nogalē no redzesloka pazuda tēviņš Raimis, atstājot atklātu jautājumu, kā beigsies Mildas trīs olu perēšana vienatnē. Viņa ilgstoši šo uzdevumu godprātīgi pildīja, taču pēcāk uz laiku arī pati pameta ligzdu – reizēm pat uz vairākām stundām. Pēcāk uz ligzdu sāka mest acis jauns jūras ērgļu pāris, bet situācija mainījās uz labo pusi, kad Mildai uzradās jauns brūtgāns, kuru foruma "Dabasdati.lv" lietotāji iesaukuši par Čipu. Kā minēts iepriekš, viņš Mildai palīdzēja ar perēšanu, kas vispār ļāva sagaidīt divus cālēnus.

Tā kā Raimja pazušana bija pēkšņa, daudziem tiešraižu vērotājiem negaidītais notikums raisīja jautājumus. Kas notika ar jūras ērgļu tēviņu? Kā skaidrojis Ķuze, ticams skaidrojums ir iekšsugas konflikts, un par to liecināja fakts, ka jau pēc dažām dienām ligzdas tuvumā parādījās jauns ērgļu pāris. Vairāk par notikumiem ligzdā un to, kāpēc Mildai pa karstām pēdām nevarēja steigt palīgā, uzzini šeit.

Bet, lūk, zemāk vari tiešraidē sekot līdzi notikumiem ligzdā!

Jūras ērglis ir lielākais no Latvijā ligzdojošajiem plēsīgajiem putniem. Tam ir gari, taisni un plati spārni, ar pirkstveidīgi izplestām lidspalvām, uz priekšu izstieptu galvu un ķīļveida formas asti, kas pieaugušiem putniem ir balta. Jūras ērgļa vidējais garums ir no 76 līdz 92 centimetriem, bet spārnu izpletums – no 190 līdz 240 centimetriem. Tas ir sastopams tikai Eirāzijā, un Eiropā tā izplatība ir fragmentēta. Šo putnu dējumā parasti ir no vienas līdz trīs olām, un gadā tie perē tikai vienu reizi, skaidro "Latvijasdaba.lv".

Informācija "Dabasdati.lv" mājaslapā liecina, ka jūras ērgļu ligzda Durbē zināma kopš 2014. gada.