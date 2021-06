Šonedēļ tiešraidē no balto stārķu Fāzes un Volta ligzdas, kas atrodas uz AS "Sadales tīkls" gaisvadu elektrolīnijas balsta, bija vērojami skatītājus satraucoši un skarbi notikumi – no putnu mājvietas, kurā tika aprūpēti pieci aptuveni divas nedēļas veci stārķēni, tika izmesti trīs mazuļi. Ornitologi norāda, ka šādi notikumi, lai arī cilvēka acij nežēlīgi un nepatīkami, stārķu dzīvē ir normāla parādība.

Skarbie notikumi tiešraidē redzamo balto stārķu ligzdu piemeklēja 2. jūnija pēcpusdienā. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Dr.biol. Māra Janaus, analizējot notikušo, skaidro, ka, visticamāk, cāļus no ligzdas izmeta svešs putns, un tas varētu būt noticis dzīvnieku pasaulē valdošās konkurences rezultātā. "Šī, protams, ir nejauka, taču dzīvnieku pasaulē ierasta notikumu attīstība. Tā kā putni nav iezīmēti (gredzenoti), to nevar droši apgalvot, bet, visticamāk, stārķis, kas izmeta mazuļus, nebija ne Fāze, ne Volts. Pastāv arī iespējamība, ka tā ir tā pati svešā mātīte, kas aprīlī no ligzdas izmeta pirmo ligzdas saimnieku olu. Varu iedomāties, ka te turpinājusies konkurences cīņa ar domu "ja nav man, tad nebūs arī tev". Jā, īstas, "cilvēciskas" kaislības sastopamas arī dzīvnieku vidū!"

Jautāta par rīcību ar izmestajiem mazuļiem, ja tos, vēl dzīvus būdamus, atrod cilvēki, eksperte norāda, ka nedrīkst iejaukties dabas procesos, mēģinot izmestos mazuļus ievietot atpakaļ ligzdā. "Sadales tīkls" papildina: ņemot vērā, ka stārķu ligzdas bieži atrodas uz elektroapgādes balstiem, piekļūt ligzdai ir bīstami un tas nav pieļaujams arī no drošības viedokļa!

Runājot par turpmākajiem notikumiem Fāzes un Volta ligzdā, ornitoloģe skaidro, ka diviem palikušajiem putnēniem notikušais varētu nākt par labu tādā ziņā, ka tiem būs labāki barošanās apstākļi. "Nākotni varam tikai zīlēt, dabā var notikt jebkas. Ja ligzdā palikušie mazuļi netiks izmesti, notikušais nāks tiem tikai par labu – citiem domātā barība nonāks viņu vēderos," rezumē stārķu pētniece.

Par satraucošu notikumu balto stārķu ligzdā "Sadales tīkls" ziņoja arī šī gada aprīlī, kad, neilgi pēc Fāzes un Volta apmešanās ligzdā, tajā iebruka sveša stārķu mātīte, izmetot ārā pirmo pāra olu.

Kā vēstīts, līdz 31. augustam "Sadales tīkla" mājaslapā, Latvijas Dabas fonda (LDF) "YouTube" kanālā, portālā "Dabasdati.lv", LDF mājaslapas tiešraižu sadaļā un "LMT Straumē" ir skatāma tiešraide no balto stārķu ligzdas. Projekta iniciators ir "Sadales tīkls" – kā zināms, gaisvadu elektrolīniju balsti ir viens no populārākajiem balto stārķu ligzdošanas objektiem, attiecīgi rūpes par balto stārķi ir viena no uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm. Tiešraide organizēta ar mērķi ļaut skatītājiem sekot līdzi stārķu gaitām pavasarī un vasarā, kad aug mazuļi, vienlaikus labāk iepazīstot aizsargājamo putnu un aktualizējot jautājumu, kā iedzīvotāji var palīdzēt stārķu izmitināšanā savos īpašumos.

LDF dabas norišu tiešraides internetā nodrošina jau desmit gadus, un šī ir pirmā reize, kad kameras tehniskā sistēma ir uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā.