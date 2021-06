No balto stārķu Fāzes un Volta ligzdas izmesti visi mazuļi

Bēdīgi notikumi apvijuši balto stārķu Fāzes un Volta ligzdu, kas atrodas uz AS "Sadales tīkls" gaisvadu elektrolīnijas balsta – šonedēļ no tās izmesti pieci aptuveni divas nedēļas veci stārķēni.

Portāls "Mansdraugs" ceturtdienas, 3. jūnija, rītā jau ziņoja, ka stārķi no ligzdas izmeta trīs mazuļus, bet tagad ligzda palikusi tukša – izmesti visi mazuļi.

Kā vēsta informācija forumā "Dabasdati.lv", mazuļus ap pulksten 15.40 izmetuši sveši stārķi.

Ornitologi iepriekš norādīja, ka šādi notikumi, lai arī cilvēka acij nežēlīgi un nepatīkami, stārķu dzīvē ir normāla parādība. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas vadošā pētniece Dr.biol. Māra Janaus, analizējot notikušo, skaidroja, ka, visticamāk, cāļus no ligzdas izmeta svešs putns, un tas varētu būt noticis dzīvnieku pasaulē valdošās konkurences rezultātā.

Par satraucošu notikumu balto stārķu ligzdā "Sadales tīkls" ziņoja arī šī gada aprīlī, kad, neilgi pēc Fāzes un Volta apmešanās ligzdā, tajā iebruka sveša stārķu mātīte, izmetot ārā pirmo pāra olu.

Kā vēstīts, līdz 31. augustam "Sadales tīkla" mājaslapā, Latvijas Dabas fonda (LDF) "YouTube" kanālā, portālā "Dabasdati.lv", LDF mājaslapas tiešraižu sadaļā un "LMT Straumē" ir skatāma tiešraide no balto stārķu ligzdas. Projekta iniciators ir "Sadales tīkls" – kā zināms, gaisvadu elektrolīniju balsti ir viens no populārākajiem balto stārķu ligzdošanas objektiem, attiecīgi rūpes par balto stārķi ir viena no uzņēmuma korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm. Tiešraide organizēta ar mērķi ļaut skatītājiem sekot līdzi stārķu gaitām pavasarī un vasarā, kad aug mazuļi, vienlaikus labāk iepazīstot aizsargājamo putnu un aktualizējot jautājumu, kā iedzīvotāji var palīdzēt stārķu izmitināšanā savos īpašumos.

LDF dabas norišu tiešraides internetā nodrošina jau desmit gadus, un šī ir pirmā reize, kad kameras tehniskā sistēma ir uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā.