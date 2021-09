Interneta hits: Spēles laikā ar karogu tiek izglābts nelaimē nonācis kaķis

Kamēr amerikāņu futbola komandas Miami "Hurricanes" un Apalaču "Mounteneers" laukumā darīja visu iespējamo, lai iepriecinātu savus fanus ar uzvaru, lielākā daļa acu pāru nebija vērstas spēlētāju virzienā. Tās absolūti piederēja kādam briesmās nonākušam kaķim, kurš karājās pie viena no stadiona paaugstinājumiem, ziņo NPR.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēstīts, ka notikumi ar nelaimē nonākušo kaķi sasniedza kulmināciju pirmās ceturtdaļas 10. minūtē. Skatītāji vēroja, kā melnbaltais murrātājs ar abām priekšķepām turas pie griestu vada. Laikam ritot, kaķis vienu ķepu nomainīja pret otru, līdz palika turoties tikai ar vienu.

Pēc īsa brīža kaķis no nepilnu 10 metru augstuma (30 pēdas) krita lejup, kur to jau sagaidīja veiklākie un attapīgākie sporta līdzjutēji. Ņemot vērā, ka agri vai vēlu kaķēns kristu lejup, viņi aši noreaģēja un izklātā veidā turēja Amerikas karogu, kas bija plānots kā sava veida tīkls, tādējādi mīkstinot dzīvnieka piezemēšanos. Viss noritēja pēc plāna – murrātājs drīz vien ķepu palaida vaļā un piezemējās tieši izklātajā "tīklā".

Uzreiz pēc tam kāds jaunietis kaķi paņēma rokās, triumfāli pacēla murrātāju gaisā un parādīja apkārtējiem, ka dzīvnieks ir sveiks un vesels. Pārējie fani par redzēto pamatīgi jūsmoja.

"Viņš noķēra kaķi! Neticami!" sacīja pat radio stacijas "WQAM" spēles komentētājs Džo Zagacki.

. @CanesFootball fans are live savers! Literally! And @canesvoice can give play by play to just about anything.

👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/49RQwrhmWa — VICTOR BERMUDEZ (@vicbermudez) September 11, 2021

Laikrakstam "Miami Herald" izdevās atrast konkrētā Amerikas karoga īpašnieku – tas bija Miami universitātes pārstāvis Kregs Komers. Viņš atklāja, ka šo karogu ar sievu Kimberliju ņem līdzi uz visām spēlēm, parasti to pakarinot priekšā savām sēdvietām. Kad Kromers ieraudzīja kaķi, viņš uzreiz atsēja karogu un kopā ar sievu to izstiepa visā garumā. Tad sācies gaidīšanas laiks. "Šķita, ka tas ilgst mūžību," sacījis Kromers. Viņa sieva notikušo sauca par "iespējams, dīvaināko lietu, kas jebkad notikusi."

Pēc kaķa izglābšanas internets pārplūda ar video kadriem un fotogrāfijām no neparastā notikuma. Redzētajā neizbēgami atrastas līdzības ar bērnu iemīļoto filmu "Karalis lauva", kuras viens no zīmīgākajiem momentiem bija Mufasas liktenīgais kritiens. Vērojot notikušo, dažiem radies arī retorisks jautājums – kur bija visi šie cilvēki, kad Mufasa krita no klints?

Where the hell were these guys when Mufasa fell???#HardRockCat pic.twitter.com/mtKu8gp1G6 — Outsider (@outsider) September 12, 2021

Publiski nav izskanējusi plašāka informācija, kāpēc šis kaķis vispār atradās stadionā vai kādā veidā tas pārkritis pāri malai, raksta NPR.