'Iestādīsim vienu koku par tava mājdzīvnieka bildi!' Kas slēpjas aiz 'Instagram' iniciatīvas?

Ja pēdējās dienās esi sērfojis sociālajā tīklā "Instagram", ļoti iespējams, esi manījis, ka daļa draugu un paziņu iesaistījušies milzīgu popularitāti ieguvušajā trendā "Mēs iestādīsim vienu koku par katru mājdzīvnieka bildi". Lai gan uzdevums – padalīties īsajā stāstiņā ar mīluļa foto, nospiežot pogu "Pievienot savu", ir gaužām vienkāršs, daudziem tomēr radies jautājums – kas slēpjas aiz šīs iniciatīvas un kas ir šie "mēs", kuriem nu jau vajadzētu iestādīt vairākus miljonus koku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kādu laiku šis jautājums bija miglā tīts, jo konkrētā birka nekādus paskaidrojumus par kampaņas autoru vai tālākajiem plāniem nesniedza. Kā uz medija "7News" jautājumu norādījis "Facebook" pārstāvis, gluži tāpat kā daudzas citas "Pievieno savu" (tulkojumā no "Add Yours") birkas, arī šo izveidojis kāds individuāls lietotājs, nevis "Instagram". Pārstāvis piebildis, ka šīs "uzlīmes" parāda arī tā autoru, izņemot gadījumos, kad viņš savu ierakstu dzēsis vai tad, ja profila apskate nav pieejama visiem lietotājiem.

Šajā kontekstā oriģinālā autora vārds ticis slēpts, jo viņš savu ierakstu dzēsis. Tā kā atbildību par notiekošo neviens ilgstoši neuzņēmās, soctīklos cilvēki sprieda, ka publicitātes dēļ nu pie tā pieteikties varētu jebkurš, taču tad viņiem būtu jātur vārds un lielais koku skaits arī jāstāda. Taču agrā 9. novembra rītā soli uz priekšu spēris uzņēmums "Plant A Tree Co.", kurš savā ierakstā ziņojis – tieši viņi ir tā aizsācēji. "Paldies par jūsu mīluļu fotogrāfijām, viņi ir apburoši," viņi rakstījuši.

Uzņēmums atzīst, ka bijuši pirmie, kas šo kampaņu sākuši, taču jau 10 minūtes pēc publicēšanas ierakstu dzēsuši. Ņemot vērā milzīgo atsaucību, ātri nācies atskārst, ka resursu trūkums neļaus izpildīt to, kas solīts, tāpēc uzreiz ierakstu izņēmuši no publiskas apskates, taču, neskatoties uz to, birka ar aicinājumu turpināja klīst pa īsajiem "Instagram" stāstiņiem. Agrā 9. novembra rītā pēc Latvijas laika, kad ieraksts tika publicēts, cilvēki ar to bija dalījušies jau vairāk nekā 4 miljonus reižu.



Uzņēmums atklāj, ka viņiem nav resursu iestādīt vairākus miljonus koku viņiem nav, taču šajā saredz iespēju panākt ilgtermiņa labumu. Tieši tāpēc viņi plāno sākt līdzekļu vākšanas kampaņu, lai patiesi kokus varētu stādīt. Tāpat uzņēmums cer saņemt palīdzību arī no "Instagram", kas deva iespēju birkai izplatīties arī pēc dzēšanas – par to liecina arī publicētais ieraksts īsajos videostāstiņos, kuros publicēts ekrānšāviņš no sarakstes ar sociālo tīklu.

Informācija par pašu "Plant A Tree Co." gan ir skopa. Kas attiecas uz koku stādīšanu, profila aprakstā minēts, ka līdz šim izdevies iestādīt 6 500 koku, kas gan ir daudz reižu mazāk, nekā nākamais un sākotnēji solītais mērķis. Kā raksta "Huffington Post", konkrēto uzņēmumu apvij daudz neatbildētu jautājumu, piemēram, mājaslapā nav skaidri norādīts, kā viņi plānot izpildīt savu misiju – iestādīt miljons koku līdz 2021. gada beigām.