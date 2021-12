Foto: Lauvēniem Teikai un Varim jau seši mēneši

Pirms sešiem mēnešiem, 31. maijā, Rīgas zoodārzu pāršalca prieka vēsts – lauvu pārim Cvangai un Kali piedzimuši lauvēni! Nu, sasnieguši pusgada vecumu, Teika un Varis jau tikai retumis panašķējas ar mātes pienu, tāpēc pusgada svētku mielastā tiem katram sagatavoti 2,5 kilogrami liellopa gaļas, informē zoodārzā.

Rīgas ģerbonī attēlotie "zvēru karaļi" zoodārza darbiniekus un apmeklētājus ar pēcnācējiem nebija priecējuši 22 gadus! Nu lauvēni jau pārcietuši pēdējo vakcināciju un nesen veiktajā svēršanā Varis svēra 38, bet Teika – 32 kilogramus, tātad viņi jau ir izauguši krietni lielāki par pieaugušu Latvijas lielāko savvaļas "kaķi" lūsi.

Kopš brīža, kad lauvene Cvanga savus mēnesi vecos pēcnācējus pirmo reizi iznesa no migas un atrādīja apmeklētājiem, lauvēni neapšaubāmi kļuvuši par populārākajiem Rīgas zoodārza iemītniekiem. Septembrī, kad Rīgas dome un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkoja konkursu lauvēnu vārdu izvēlei, lauvenītes vārda priekšlikumus iesniedza 687, bet lauvēna – 742 konkursa dalībnieki. Tad nu par Teikas un Vara krustēviem kļuva attiecīgi Rīgas mērs Mārtiņš Staķis un VARAM ministrs Artūrs Toms Plešs.

Vara krusttēvs Mārtiņš Staķis, Rīgas mērs: "Sveicot Teiku un Vari sešu mēnešu dzimšanas dienā, saku viņiem sirsnīgu paldies par tām pozitīvajām emocijām, ko šajā, psiholoģiski nogurdinošajā laikā, tūkstošiem cilvēku saņēma un vēl saņems, vērojot viņu draiskulības un rotaļas. Leposimies ar savu zoodārzu un Rīgu, kuras simbols lauva spēj būt varens, bet reizē ģimenisks un draisks!"

Savvaļā sešu mēnešu vecums lauvēniem ir ļoti bīstams laiks, jo māte sāk mazuļus atstāt vienus, lai dotos medībās un viņus apdraud gan hiēnas un bifeļi, gan arī sveši lauvu tēviņi. Zoodārzā māte un tēvs arvien ir līdzās, un lauvēni var trenēties zebru medību prasmēm, cenšoties no slēpņa uzbrukt vecākiem, kuri neapskaužamā iecietībā cenšas pasargāt muguru no jauno mednieku asajiem nagiem. Kaut sākusies ziema, lauvēnus no rotaļām neattur ne sniegs, ne sals, jo ķepas var sasildīt uz iekštelpu mītnes apsildāmās grīdas.

Apsveikt Teiku un Vari sešu mēnešu jubilejā var kaut šodien, jo zoodārzs "zaļajā režīmā" atvērts katru dienu no pulksten 10 līdz 16. Savukārt 9. decembrī sāksies "Ziemas naktis", kad zoodārza kases strādās līdz 19. Protams, garantēt, ka lauvas nodosies rotaļām tieši tad, kad ieradīsies ciemiņi, nevar neviens.



Vara krusttēvs Artūrs Toms Plešs, VARAM ministrs: "Varis un Teika lēnām, bet pārliecinoši aug par izteiksmīgiem, brašiem un veselīgiem lauvēniem. Sūtu siltus sveicienus abiem četrkājainajiem gaviļniekiem, kā arī zoodārza darbiniekiem, kas ikdienā gādā par dzīvnieku labsajūtu, un aicinu Rīgas iedzīvotājus un pilsētas viesus sasveicināties ar lauvēniem, apmeklējot zoodārzu klātienē. Manuprāt, tieši zoodārzs var ieņemt būtisku lomu mūsdienīgas pilsētas attīstībā, veidojot apmeklētāju un īpaši jaunāko paaudžu izpratni par dabas daudzveidību, vides aizsardzību un jautājumiem, kas saistīti ar bioloģiskās daudzveidības sargāšanu, tādēļ novēlu Rīgas zooloģiskajam dārzam stiprināt cilvēka un dabas labvēlīgās attiecības arī turpmāk!"

Āfrikas lauvas ir ierakstīti Pasaules Sarkanajā grāmatā kā "jutīga suga", tātad to izdzīvošana dabā daudzviet ir apdraudēta. Suga iekļauta arī Vašingtonas konvencijas (regulē tirdzniecību ar apdraudēto dzīvnieku un augu sugām) otrajā pielikumā un tās turēšanas zooloģiskajos dārzos kontrolēšanai izveidota Āfrikas lauvu Apdraudēto sugu Eiropas programma (EEP). Kali un Cvanga šīs programmas ietvaros ir vērtīgi dzīvnieki, jo ir skaidri zināma viņu senču izcelsme – Dienvidāfrikas reģions, Krīgera Nacionālais parks. Šobrīd tiek pievērsta ļoti liela uzmanība tam, lai nebrīvē turēto (un vairoto) lauvu izcelsme būtu zināma, tādejādi nebrīvē saglabājot katram reģionam raksturīgās pasugas, no kurām vairākas ir uz izzušanas robežas.