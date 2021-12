Rīgas zoodārzā sāksies naksnīgās pastaigas

No 9. decembra katru dienu Rīgas zooloģiskais dārzs aicina apmeklētājus atklāt sev naksnīgās dzīvnieku pasaules noslēpumus! Decembrī un janvāra sākumā kases Rīgas zoo strādās līdz pat pulksten 19, savukārt pastaigu baudītāji teritorijā drīkstēs uzturēties līdz pulksten 21, informē pārstāvji.

Kā ierasts, pēc pulksten 16 tiks piedāvātas arī ieejas biļešu īpašās cenas (šoreiz pieaugušajiem apmeklētājiem biļetes cena pieci eiro, līdzīgi kā bērniem un pensionāriem). Tāpat kā citas kultūrvietas, arī Rīgas zoo strādā "zaļajā režīmā", pie ieejas pieprasot uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. Visiem apmeklētājiem vēsajos ziemas vakaros ir iespēja patverties Tropu un Žirafu māju siltumā, kā arī vērot dzīvniekus Lauku sētā, ievērojot noteikto distanci vienai mājsaimniecībai no otras. Apmeklētāju ērtībai zoodārzu izgaismos daudzi simti gaismekļu virteņu metri un prožektori.

Tāpat zoodārzā dzīvnieku noslēpumus iespējams iepazīt arī ekskursiju vadītāja un īsta stāstnieka pavadībā. Ik vakaru pulksten 18, iepriekš piesakoties pa telefonu 29135839, apmeklētāji gaidīti pie Roņu baseina, lai dotos ekspedīcijā pa naksnīgā zoodārza takām gida pavadībā. Silti saģērbtos apmeklētājus vēros gan lamu vikunju nesen dzimusī meitene, gan vienmēr nopietnais kaķis manuls, gan arī neskaitāmie Tropu mājas kukaiņi, abinieki un naktsdzīvnieki, kuru dabiskais kalendārs nepazīst ziemu ar mūsu platuma grādiem raksturīgo dienas garumu. Viņiem diena nebeidzas līdz ar saules rietu Latvijas gada īsākajās dienās. Viņi gaida!

No tumsas aizsega iznirušie Amūras tīģeri Augusts vai Taiga un Āfrikas lauvēnu rotaļas Rīgas mēnessgaismā nav vienīgais pārsteigums, ko baudīt vēlā pastaigā. Ik vakaru pulksten 19.30 no Somijas tundras vesto ķērpju vakariņas baudīs ziemeļbriedis Elmo ar savu briedeņu saimi, un katram ir iespēja kļūt par šī gadumijas mielasta labdari. Katrs ziedotājs saņems iespēju izlozē kļūt par Elmo šīs sezonas nēsāto milzu ragu īpašnieku. Plašāk par to un iespēju ziedot uzzini šeit. Deviņus gadus vecajam Elmo šie, visticamāk, ir vislielākie ragi mūžā, un to svars ir tuvu 10 kilogramiem, bet, pēc to nomešanas, jau pavasarī atkal parādīsies jauno ragu aizmetņi. Plašāk par meža ziemeļbriežiem var lasīt šeit.