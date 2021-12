Rīgas zoodārzā jauns iemītnieks – divpirkstu sliņķis

Jaunajam Rīgas zoodārza Vides izglītības centram (VIC) jau iezīmējas jumta apveidi, kā arī redzams mācību klašu, palīgtelpu un dzīvnieku mītņu izvietojums. Tas liecina, ka laiks domāt par ēkas iemītniekiem, un jau laicīgi no Zliņas zooloģiskā dārza Čehijā Rīgā ir ieradies arī viens no plānoto dzīvnieku ekspozīciju iemītniekiem – jauns, pusotru gadu vecs divpirkstu sliņķu tēviņš, ziņo zoodārza pārstāvji.

Šīs sugas dzīvnieki Rīgas Zooloģiskajā dārzā līdz šim nekad nav bijuši apskatāmi un nu jāiepazīst sliņķu uzvedības un barošanas īpatnības, lai prasmīgi varētu iekārtot sugas bioloģijai atbilstošu mītni VIC. Šobrīd amizantais dzīvnieks Ķengurmājā iepazīstas ar saviem kopējiem un sugai raksturīgā tempā bauda salātlapiņas, vārīta burkāna gabaliņus un citus gardumus.

Foto: Publicitātes foto

VIC Rīgas zooloģiskajā dārzā paredzēts uzbūvēt līdz 2022. gada beigām. Projekts tiek realizēts ar Rīgas domes atbalstu, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Vides monitoringa, kontroles un izglītības projekts" ietvaros, un tā kopējās izmaksas ir 2 106 207 eiro, no tiem 1,7 miljoni eiro ir Kohēzijas fonda finansējums. Mācību klašu iekārtojumā būtiska vieta atvēlēta ievērojamam skaitam nelielu dzīvnieku ekspozīciju – rāpuļiem, abiniekiem, kukaiņiem un grauzējiem. Šie dzīvnieki tiks izmantoti apmācības procesā. Vairākas ekspozīcijas, tostarp sliņķim paredzētā, būs vērstas arī uz ārtelpu un pieejamas apmeklētājiem.

Lūk, ieskaties, kā iedzīvojas sliņķis!

Divpirkstu sliņķis, kurš savvaļā sastopams Dienvidamerikas ziemeļdaļā, ir unikāla dzīvnieku suga, kura veikusi evolūcijas ceļu, kas ir pavisam atšķirīgs no citiem zīdītājdzīvniekiem. Ja vairums dzīvnieku attīsta spējas ātri aizbēgt, sliņķis ar uzsvērti lēnām kustībām un lielisku maskēšanos cenšas kļūt neredzams. Ja citiem dzīvniekiem vilna aug virzienā no muguras uz vēderpusi, tad sliņķim pilnīgi pretēji – tā sliecas no vēdera muguras virzienā. Pie tam, raupjais kažoks ir lieliska aļģu dzīvotne. Ja vairums zīdītājdzīvnieku lepojas ar izturīgu zobu emalju, sliņķiem emaljas nav vispār.

Sliņķi, protams, ir slaveni ar mazkustīgo dzīvesveidu. Un tik tiešām – tie spēj pazemināt ķermeņa temperatūru līdz 24 grādiem, guļ 15 stundas diennaktī un arī nomoda stundas pavada, karājoties zarā ar septiņus centimetrus garo nagu palīdzību un ļoti lēni košļājot lapas, augļus un citu barību. Tā kā šai sugai priekškājām garie nagi ir divi, to arī sauc par divpirkstu sliņķi. Ir tikai divi iemesli, kas sliņķim liek nokāpt uz zemes – reta pārcelšanās uz citu koku un tualetes bedrītes izrakšana irdenajā augsnē. Lēnā vielmaiņa un ļoti ietilpīgā gremošanas sistēma sliņķiem gan ļauj uz tualeti doties reizi nedēļā, vai pat retāk.



Tā kā sliņķis kļūst patstāvīgs un pārceļas uz savu zaru deviņu mēnešu vecumā un pieauguša īpatņa izmērus sasniedz vien divarpus gadu vecumā, kā arī nebrīvē dzīvo līdz 30 gadu vecumam, topošā VIC iemītniekam būs gana laika iepazīties un tikt iepazītam arī pašam. Un, kamēr jaunais iemītnieks atrādās tikai zoodārza darbiniekiem, apmeklētāji ik dienu var aplūkot aptuveni 400 sugu dzīvniekus, kuri apdzīvo sniegotos aplokus, Tropu mājas un Žirafu mājas tveici un citas mītnes.

Zoo pārstāvji atgādina, ka līdz 9. janvārim kases atvērtas katru dienu no pulksten 10 līdz 19 (izņemot 31. decembri, kad kases atvērtas līdz 14).

Bet zemāk vari apskatīt, kā noritēja VIC celtniecības gaita decembrī!