Aukstuma dēļ Floridā no kokiem birst iguānas

ASV saulaino štatu Floridu skāruši neparasti auksti laika apstākļi, kas tiek uzsvērts kā galvenais iemesls iguānu "lidojumam" no kokiem, ziņo BBC.

Dienvidfloridā temperatūra 30. janvārī noslīdēja līdz -4 grādiem pēc Celsija atzīmei, paziņoja Nacionālais laikapstākļu dienests (NWS). Šī ir zemākā reģionā reģistrētā temperatūra pēdējo 10 gadu laikā.

Iguānas ir aukstasiņu dzīvnieki, un paļaujas uz sauli un tās dabisko siltumu. Ja rāpuļiem kļūst pārāk auksti, tie var sastingt un ieslīgt komā, kā rezultātā tās ķirzakas, kas atpūšas kokos, zaudē satvērienu un krīt.

Neskatoties uz to, lielākā daļa paliek dzīvas. Parasti iguānas pamostas līdz ar pirmajiem siltajiem saules stariem.

Iepriekš NWS brīdināja Dienvidfloridas iedzīvotājus būt uzmanīgiem, jo ​​iguānu kustības kļūst lēnākas vai "tās kļūst pat nekustīgas".

"Vai tiešām domājāt, ka ar zemāko temperatūru pēdējo 10 gadu laikā mēs jūs nebrīdināsim arī par krītošām iguānām?" savā "Twitter" kontā ierakstīja NWS.

Jan 30: A cold morning...not as cold as our friends to the north dealing with a blizzard...but we have our own lizards to worry about.



Arī citi sociālo tīklu lietotāji publicē attēlus, kuros redzamas ķirzakas, kas nekustīgi guļ uz zemes – uz muguras vai sāniem.

I think the iguanas are fed up with this cold in Florida. Near freezing temperatures led to many falling right out of the trees they call home, this morning.