Bēgļu gaitās devušies arī lauvas un tīģeri no zoodārza Kijevā

Pēc divu dienu ilga brauciena Poznaņas zoodārzā ir nonākuši bēgļi no Ukrainas – lauvas, tīģeri, karakali un Āfrikas krūmu suns no rezervāta, kas atrodas netālu no Kijevas, vēsta aģentūra "Reuters".

Rezervāta īpašnieks Poznaņas zooloģiskajam dārzam lūdzis palīdzību nogādāt dzīvniekus drošībā, Ukrainā risinoties karadarbībai. Smagajā mašīnā uz Poliju devās seši lauvas, seši tīģeri, divi karakali un Āfrikas krūmu suns. "Pasažieru" vidū bija arī tīģeru mazuļi.

"Viņiem bija jāveic garš ceļš, lai izvairītos no Žitomiras un citām karadarbības zonām. Daudzkārt viņiem bja jāgriežas atpakaļ, jo ceļi bija sabombardēti, ar bedrēm un neizbraucami ar šādu kravu, tāpēc brauciens paņēma tik daudz laika," aģentūra citē Poznaņas zooloģiskā dārza preses pārstāvi Malgožatu Hodilu. "Taču viņi ir te, un mēs tam pat nespējam noticēt."

Pirmais mēģinājums izvest dzīvniekus cieta neveiksmi, jo smagā mašīna sastapa Krievijas tankus un netika tiem garām.

Hodila apstiprina, ka visi dzīvnieki, ieskaitot tīģerēnus, ir izturējuši garo ceļu, taču zooloģiskais dārzs ir norūpējies par 17 gadus vecu tīģerieni, kura izskatoties "ļoti nogurusi".

Smagās mašīnas šoferim palīdzēja trīs vecāki vīri, kuriem neesot nekādas pieredzes ar plēsīgiem dzīvniekiem, un viņi visi jau ir devušies atpakaļ uz Kijevu, lai aizsargātu savu pilsētu, piebilda Hodila.

Pēc tam, kad dzīvnieki atpūtīsies Poznaņas zoodārzā, tie turpinās ceļu tālāk. Kāds rezervāts Beļģijā ir piekritis uzņemt sešus lauvas un krūmu suni.