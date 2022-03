Latviešu valodā izdota putnu vērošanas rokasgrāmata 'Putnu noteicējs'

Pirmo reizi latviešu valodā izdota ilustrācijām bagāta putnu vērošanas rokasgrāmata "Putnu noteicējs", kas ļaus iepazīt visas Eiropā novērojamās putnu sugas. Latviski Lāša Svensona, Kiliana Malernija un Dana Seterstrema sagatavoto noteicēju klajā laidis uzņēmums "Jāņa sēta" sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

"Šis būs neaizstājams palīgs putnu atpazīšanā, jo vienā izdevumā ir atrodami attēli un apraksti par visām Latvijā sastopamajām putnu sugām. Līdz šim šī grāmata bija pieejama tikai tiem, kas lasa angliski vai citās svešvalodās, un ir liels prieks, ka beidzot to varēs izmantot ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam rūp un interesē putni. Ļoti daudz vērtīgas informācijas par putniem sniedz sabiedriskā zinātne, kas balstās uz ieinteresētiem un zinošiem brīvprātīgajiem, tāpēc nav šaubu, ka šis izdevums būs svarīgs pamatakmens, lai piesaistītu vairāk iedzīvotāju un tā uzlabotu mūsu zināšanas par Latvijas putniem," uzsver tulkojuma zinātniskais redaktors Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Dr. biol. Viesturs Ķerus, piebilstot, ka putnu vērošana gadu no gada kļūst aizvien iecienītāka, par ko liecina arī Latvijas Ornitoloģijas biedru skaita pieaugums un līdzdalība putnu novērojumu reģistrēšanā.

Šajā noteicējā, kas piemērots gan iesācējiem, gan pieredzējušiem putnu vērotājiem, iekļautas visas putnu sugas, ko var novērot Eiropā, arī Ziemeļāfrikā un daļā Tuvo Austrumu – Izraēlā, Palestīnā, Jordānijā, Sīrijā, Turcijā, Armēnijā, Gruzijā un Azerbaidžānā. Noteicējā iekļautas arī Kanāriju salas, Madeira un Sīnāja pussala.

Foto: Publicitātes foto

Tekstā detalizēti raksturots katras sugas izmērs, biotops, areāls, noteikšanas pazīmes un balss. Katrai no sugām norādīts arī tas, kādās sezonās (ligzdotājiem – cik bieži) tā sastopama Latvijā. Grāmatas pamatdaļā aprakstītas 720 sugas. Īsi aplūkoti 59 reti ieceļotāji, kā arī vēl 32 sugas, kas sastopamas kā bēgļi no nebrīves vai kā introducētas, tagad vairojoties savvaļā bez cilvēka atbalsta. Grāmatā ir pievienots saraksts ar vēl 118 maldu viesiem arī no citām pasaules daļām.

Izdevumā iekļautas vairāk nekā 3500 ilustrācijas, kuru autori ir labākie putnu ilustrētāji pasaulē. Izplatības kartes sniedz informāciju par ligzdošanas un ziemošanas areālu, kā arī migrāciju ceļiem. Šis noteicējs sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai noteiktu jebkuru sugu visos gadalaikos.

"Slavenākā un labākā Eiropas putnu noteicēja iztulkošana latviski bija sens sapnis, ko lolojām apmēram piecus gadus, līdz beidzot to izdevās īstenot. Ir redzams, ka sabiebrībā interese par dabu un tieši putnu vērošanu pieaug, bet laba putnu noteicēja latviešu valodā trūkst. Šim kaut nedaudz līdzīgi izdevumi nav bijuši pamatīgu laika sprīdi," stāsta uzņēmuma "Jāņa sēta" valdes loceklis Mareks Kilups. "Lai realizētu projektu, svarīgākais bija atrast cilvēkus, kam pietiktu zināšanu un uzņēmības tikt galā ar šo apjomīgo un sarežģīto tēmu. Papildu izaicinājums bija vajadzība meklēt piemērotākos tulkojumus terminiem, kuri latviešu valodā nav bijuši lietoti. Esmu ļoti priecīgs, ka paveicās atrast lielisku komandu, īpaši pateikties gribu tulkotājai Elīnai Gulbei un zinātniskajam redaktoram Viesturam Ķerum – viņu paveiktais darbs būs nozīmīgs pieturpunkts arī nākotnes izdevumu par putniem veidotājiem."

"Putnu noteicējs", kopš tā pirmā izdevuma iznākšanas 1999. gadā, izpelnījies plašu atzinību daudzu putnu vērotāju vidū Eiropā un ticis iztulkots vairāk nekā 14 valodās, kopumā sasniedzot ap 700 000 pārdotu eksemplāru.

Foto: Publicitātes foto

Grāmatas tulkotāja ir Elīna Gulbe, zinātniskais redaktors – Dr. biol. Viesturs Ķerus, literārā redaktore – Elīna Kokareviča, bet vāka noformējuma autore – Līga Dubrovska, kura kopā ar Ingūnu Pūkaini un Aiju Dvinsku sagatavojušas grāmatas maketu. Grāmatas izdevuma sagatavošanu latviešu valodā koordinēja Agnese Kuzmina, Ilona Kilupa un Jānis Barbans. Latviešu izdevuma pamatā ir "Putnu noteicēja" 2. izdevums.

Grāmata "Putnu noteicējs" iegādājama SIA "Jāņa sēta" internetveikalā un lielākajās grāmatnīcās Latvijā.