Tiešraidē vērojams zaļo vārnu apdzīvots būris Pierīgā

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) "Youtube" kanālā var tiešraidē vērot zaļo vārnu dzīvi vienā no to ligzdošanas būriem Garkalnes apkaimē. Zaļā vārna ir viens no retākajiem Latvijas ligzdojošajiem putniem, kas mūsdienās sastopams tikai Pierīgas mežos, "Delfi" uzzināja biedrībā.

"Līdzšinējā tiešraides sistēma, kas sešus gadus bija izvietota un ik vasaru darbojās Ādažu poligonā, ar visu būri tika noņemta, lai veiktu apkopi un novecojušo daļu nomaiņu, savukārt atjaunotā sistēma aprīļa beigās tika uzstādīta tās jaunajā atrašanās vietā Garkalnes apkārtnē, "Rīgas mežu" teritorijā. Vietas izvēle nav nejauša, jo piemērots būris tur atradās jau kopš 2015. gada. Turklāt pēdējo četru gadu vasarās tajā sekmīgi bija ligzdojušas zaļās vārnas," stāsta "Rīgas mežu" dabas un vides aizsardzības speciālists ornitologs Edmunds Račinskis.

Video tiešraides sistēmu vienā no zaļo vārnu ligzdošanas būriem Garkalnes apkārtnē, Gaujas mežniecības teritorijā uzstādīja "Rīgas meži" sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību un tehnoloģiju uzņēmumu "Rewind".

Zaļā vārna Coracias garrulus vēl pagājušā gadsimta vidū Latvijā bija parasta suga, bet šobrīd tā pie mums sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži" un dabas liegumā "Garkalnes meži" ligzdo tikai ap desmit pāriem zaļo vārnu.

Pierīgā 2021. gadā pavisam atrastas 10 apdzīvotas zaļo vārnu ligzdas. Lai arī tas bija zemākais zināmo ligzdojošo pāru skaits pēdējo desmit gadu laikā, tomēr deviņas no šīm ligzdām bija sekmīgas – tajās izauga un tika apgredzenoti kopā 30 zaļo vārnu mazuļi. Tas liecina, ka karstā un sausā vasara atlikušajām zaļajām vārnām bijusi salīdzinoši labvēlīga.

Mūsdienās Latvija atrodas uz zaļo vārnu izplatības ziemeļu robežas, kurp maija sākumā tās atgriežas no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos. Šiem putniem nepieciešama vide ar klajumiem lielu kukaiņu medīšanai un meža puduriem, kur atrast dobumainus kokus vai piemērotus būrus ligzdošanai. Olu dēšana parasti notiek maija beigās, gadā pārim ir viens perējums. Pirmie mazuļi sāk šķilties jūnija otrajā pusē, bet aptuveni jūlija vidū tie atstāj ligzdu.

Tiešraidei no zaļās vārnas būra iespējams sekot Latvijas Ornitoloģijas biedrības "Youtube" kanālā, savukārt zaļo vārnu ģimenes dzīves norisēm hronoloģiskā secībā var sekot un tās apspriest arī dabas novērojumu portāla "Dabasdati.lv" sadaļā "Forums".