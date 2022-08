Honkongas zoodārzā miris pasaulē vecākais pandu tēviņš

Izklaides parka "Ocean Park" zoodārzā Honkongā 21. jūlijā pēc veselības problēmām mirusi pasaulē vecākā nebrīvē augusī panda – tēviņš An An, vēsta BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

An An tika eitanazēts 35 gadu vecumā, kas ir līdzvērtīgs cilvēka nodzīvotiem 105 gadiem.

An An dzimis savvaļā Sičuaņā, 1999. gadā Ķīnas valdība An An kopā ar pandu mātīti Jia Jia uzdāvināja Honkongai – kā zināms, pandas ir Ķīnas nacionālais dārgums, taču valsts šos dzīvniekus aizdod citām valstīm, lai veidotu politiskas draudzības visā pasaulē.

"Ocean Park" pārstāvji norāda, ka lēmums par eitanāziju tika pieņemts pēc tam, kad pēdējo nedēļu laikā An An bija "pastāvīgas stāvokļa pasliktināšanās pazīmes". Dzīvnieks vairs neēda cieto barību un pārtika tikai no dzērieniem. Pandu kopēji novērojuši, ka An An aktivitātes līmenis bija kritiski zems, savukārt atpūtas laiks kļuva arvien ilgāks.

Parka vadība galu galā nolēma pandu eitanazēt, lai "novērstu turpmākas ciešanas," teikts paziņojumā.

"An An mums sagādāja ļoti jaukas atmiņas ar daudziem sirdi sildošiem mirkļiem. Mums ļoti pietrūks viņa gudrības un rotaļīguma," sacīja "Ocean Park Corporation" valdes priekšsēdētājs Paolo Pongs.

An An dzīvesbiedrene Jia Jia nomira 2016. gadā 38 gadu vecumā, kļūstot par vecāko nebrīvē dzīvojošo pandu mātīti. "Ocean Park" zoodārzā palikušas divas pandas – mātīte Ying Ying un tēviņš Le Le.

Pandu vidējais dzīves ilgums savvaļā ir 14-20 gadi, taču nebrīvē tās var nodzīvot daudz ilgāk, izpētījuši Pasaules Dabas fonda savvaļas dabas aizsardzības speciālisti.