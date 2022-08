Pieci vienkārši paņēmieni, kā padarīt dzīvokli mājdzīvniekam draudzīgāku

Daudziem no mums četrkājainie draugi, visbiežāk kaķi un suņi, nav tikai vienkārši mājdzīvnieki – tie ir ģimenes locekļi. Tāpēc nav šaubu, ka, meklējot dzīvokli, viens no kritērijiem ir iespēja tajā apmesties kopā ar savu ķepaini. Arī tad, kad īstā vieta atrasta, jāparūpējas par to, lai mīlulim jaunā vide būtu droša un piemērota. Nekustamo īpašumu attīstītāja "Bonava Latvija" eksperti apkopojuši vairākus padomus, kā jauno mājokli padarīt mājdzīvniekiem pēc iespējas draudzīgāku.

Iekārto mīlulim savu stūrīti



Atsevišķa zona vai sava vietiņa, kur apgulties un pavadīt laiku, ļaus mājdzīvniekam justies drošāk, ienākot jaunā vidē. Sarūpē mīkstu, ērtu guļvietu – tā var būt vienkārša sedziņa, gulta, spilvens vai pat speciāla mājiņa. Lai to padarītu vēl ērtāku un ķepainis labprāt vēlētos tur uzturēties, šajā zonā var nolikt viņa iemīļotās rotaļlietas un trauku ar ūdeni.

Parūpējies par logu un balkonu drošību



Dzīvnieki labprāt sēž uz palodzēm vai pieslejas pie tām, lai pētītu aiz loga notiekošo. Parūpējies par ķepaiņa drošību: raugies, lai logi būtu aizvērti, vai ierīko speciālu aizsargtīklu/barjeru, kas neļaus notikt neparedzamajam, kad mīlulis pamanīs putnu vai citu kustīgu elementu un gribēs dzīties tam pakaļ. Neatstāj mājdzīvnieku uz balkona bez uzraudzības!

Izvēlies atbilstošu mēbeļu un citu interjera elementu materiālu un krāsu



Ja mājoklī ir dzīvnieks, reizēm var gadīties ķezas – kaut kas tiek apgāzts, izliets vai izbērts, turklāt nereti tieši uz mēbelēm. Pareizi izvēlēts mēbeļu tonis un materiāls var palīdzēt situāciju glābt. Piemēram, mikrošķiedra un mikro zamšāda ir vieglāk tīrāma un atgrūž šķidrumus. Kaķu saimniekiem noderēs mēbeles ar neausta auduma, piemēram, samta vai floka apdari, kurā kaķim ir grūti ieķerties ar nagiem.

Izvēloties mēbeļu, spilvendrānu, aizkaru un citu audumu krāsu, jācenšas piemeklēt toni, kas nekontrastē ar mājdzīvnieka kažoku, it īpaši, ja tam ir gara spalva, ko var viegli pamanīt. Praktiska izvēle ir arī rakstaini audumi ar vairāku krāsu salikumu, uz kuriem spalvas un grūti iztīrāmi traipi nebūs tik pamanāmi.

Pielāgo lietu novietojumu mājoklī



Mūsu mīluļi ir aktīvi, ziņkārīgi un arī ļoti gudri un tiks klāt visam, kas piesaistījis viņu uzmanību. Tāpēc vienmēr atceries palūkoties apkārt, vai viegli pieejamā vietā neatrodas lietas, kas varētu būt bīstamas mājdzīvniekam. Tas var būt uz virtuves galda atstāts ēdiens (it īpaši vīnogas, rozīnes, kafijas biezumi vai šokolāde, ja mājās ir suns), vaļā atstāta atkritumu tvertne, neaizvērts skapītis vai atvilktne un dažādi produkti vai ķīmiskas vielas, kas jātur aiz slēgtām durvīm.

Uzmanību vajadzētu pievērst arī nenosegtiem vadiem, kabeļiem un kontaktligzdām, kas var apdraudēt mājdzīvnieku drošību. Lai pēc iespējas mazinātu mīluļa vēlmi košļāt vai skrāpēt mājās atrodamās lietas, sarūpē sunim graužamās rotaļlietas, bet kaķim – kādu aizraujošu spēļmantiņu un nagu asināmo stabiņu.

Izpēti, kuri telpaugi ir mājdzīvniekiem draudzīgi



Augi ir košs un pievilcīgs akcents katrai telpai, taču ir svarīgi pārliecināties, vai tie būs droši tavam ķepainim. Ja tev ir kaķis, izvairies no lilijām, narcisēm, hiacintēm, amariļļiem, dīfenbahijām, hortenzijām, petūnijām un prīmulām. Savukārt suņu saimniekiem jāraugās, lai mājoklī nebūtu lirveida fikusa, filodendru, zāmijas, alvejas, strelīcijas, atritinātās cikas, spatifīlas vai alokāzijas.

Ja neesi drošs par istabas auga un mājdzīvnieka "draudzēšanos", pirms iegādes vienmēr veic izpēti vai konsultējies ar pārdevējiem.