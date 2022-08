Žirafes Vakilija un Kimi nosvinējuši dzimšanas dienas

9. augustā Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza Žirafu mājā dzimšanas dienā tika sveiktas zoodārza žirafes Vakilija (trīs gadu jubilejā) un Kimi (15 gadu jubilejā).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atklājot notikumu, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Jānis Rudzītis pauda prieku par to, ka jaunā žirafe lieliski iejutusies mūsu zoodārzā, padarot vienu no nozīmīgākajām ekspozīcijām daudz interesantāku un saistošāku mūsu apmeklētājiem: "Šie dzīvnieki ir globāli apdraudēti un iekļauti Pasaules Sarkanajā grāmatā. Mēs esam iesaistījušies žirafu EEP programmā (apdraudēto sugu Eiropas programma), lai kopīgiem spēkiem ar citiem zooloģiskajiem dārziem saglabātu šos neparastos garkaklainos dzīvniekus. Vakilijas ierašanās Rīgas Zoodārzā pērn ir lielisks apliecinājums uzticībai, ko esam saņēmuši no programmas koordinatoriem, un mūsu darbinieku profesionalitātei. Pa šo gadu esam godam turējuši augstu uzstādīto kvalitātes latiņu. Par to ir liels prieks gan mums, gan arī apmeklētājiem."

Pasākuma turpinājumā žirafu kopēja Aleksandra Mihailidi-Antonovska stāstīja par abu žirafu raksturiem un barošanas īpatnībām: "Sākumā abi dzīvnieki mita atsevišķos voljēros, taču viņi varēja gan saostīties, gan pieskarties viens otram. Kad abi bija saraduši, tad laidām tos kopā vienā aplokā. Vakilija, kā jau jauns dzīvnieks, labprāt vēlējās rotaļāties, taču Kimi ir ieturēts un daudz šādās delverībās neiesaistās. Tā kā Vakilija vēl nav pieaugusi, tad viņai nepieciešama enerģētiski un minerālvielām, vitamīniem bagātīgāka barība. Tādēļ gan šodienas svētku tortē, gan arī ikdienas maltīšu sastāvā ir vairāku veidu granulas, kārums burkāna veidolā un arī ķiploks. Mēs ik dienas rūpējamies, lai mūsu dzīvnieki saņemtu pilnvērtīgu, sabalansētu un veselīgu barību."

Pasākuma noslēgumā abi gaviļnieki varēja baudīt "svētku torti žirafu gaumē", kas tika iebērta speciālās liela izmēra pudelēs ar caurumiem, lai Vakilijai un Kimi vairāk nāktos nopūlēties – tā teikt, prieks baudīt "torti" ilgāks.

Žirafes Vakiliju un Kimi dzimšanas dienā var apsveikt ikviens, ziedojot 25 eiro dzīvnieka ikdienas granulu porcijas iegādei! Labdaru vārdus ar datumu publicē Zoodārza mājaslapas sadaļā "Atbalsti", kur atrodami arī visi ziedošanas nosacījumi, bez tam dienas ziedotāja vārds tiek ierakstīts īpašā stendā Žirafu mītnē.

Šovasar Zoodārza dzīvnieku publisko barošanu laikā apmeklētājiem ir iespēja četras reizes dienā vērot, kā mielojas žirafes. Žirafu barošana notiek katru dienu pulksten 11.30, 14, 16.30 un 17.30. Pilns dzīvnieku publisku barošanu saraksts atrodams šeit.

Žirafe Vakilija ar SIA "Latvijas Mobilais Telefons" atbalstu Rīgā ieradās 2021. gada 22. jūlijā no Šmīdingas zoodārza Austrijā.

Āfrikā sastopamas deviņas pasugu žirafes. Rīgas zoodārzā apskatāmas ir Rotšilda žirafes, kuru izcelsme meklējama Ugandā un Kenijā. Gan malumedības, gan cilvēku saimnieciskā darbība arvien samazina žirafu skaitu savvaļā un šī suga 1996. gadā iekļauta Pasaules Sarkanajā grāmatā un 2016. gadā atzīta par jutīgu pret apdraudējumiem (VU-Vulnerable). Lai koordinētu un uzraudzītu žirafu turēšanu un vairošanu nebrīvē, 1990. gadā izveidota šīs apdraudētās sugas vairošanas Eiropas programma, kuras īstenošanas gaitā arī notika Vakilijas uzticēšana Rīgas zoodārzam. Plašāk par Rotšilda žirafēm vari palasīt šeit.