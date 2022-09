Dabas muzejs precizē lāču fotokonkursa noteikumus; dzīvniekiem tuvoties kategoriski aizliegts

Ieklausoties sabiedrisko organizāciju bažās par Latvijas sabiedrības gatavību piedzīvot fotokonkursu par lāčiem, Latvijas Nacionālais dabas muzejs sniedz precizētu informāciju par lāču fotokonkursa mērķi un noteikumiem.

Latvijas Nacionālā dabas muzeja un Igaunijas NVO "Gada dzīvnieks" (MTÜ "Aasta loom") 2022. gada 27. augustā Latvijā un Igaunijā, kur lācis ir šī gada dzīvnieks, izsludinātā fotokonkursa "Lācis – mūsu kaimiņš" mērķis ir ikvienam dot iespēju iepazīt brūnā lāča dzīvi savvaļā Igaunijā un Latvijā, uzzināt un izprast sugas dzīvesveidu un paradumus, kliedēt mītus, mācīties pareizu uzvedību dabā un gūt pieredzi samērīgai lāču un cilvēku līdzāspastāvēšanai.

Saņemot dzīvnieku aizsardzības organizāciju bažas par "Latvijas sabiedrības brieduma pakāpi", kā minēts organizāciju 2022. gada 4. augusta publiskajā telpā nonākušajā paziņojumā, Dabas muzejs precizē konkursa noteikumus.

Konkursa izsludināšanas informācijā bija pausts aicinājums iesniegt fotogrāfijas ar lāčiem un to darbības pazīmēm (skrāpējumi, izkārnījumi, miga, pēdu nospiedumi u.tml.), bet nebija minēts aicinājums tuvoties lāčiem, to migām, mazuļiem. Tiek uzvērts, ka fotogrāfiju uzņemšanas nolūkā kategoriski aizliegts tuvoties lāčiem, to mazuļiem, migām, atpūtas vietām un tml., tā radot apdraudējumu gan dzīvniekiem, gan sev. Tāpat konkursā netiks vērtētas fotogrāfijas, kurās redzama vai kuras, iespējams, uzņemtas tikai ar lāču apzinātu barošanu apdzīvotās vietās un to tuvumā: ceļmalās, tūrisma takās, ugunskuru un telšu vietās. Tiek atgādināts, ka drīkst iesniegt kadrus no videonovērošanas kameru materiāliem.

Muzeja informācijā nebija norādīts fotogrāfiju uzņemšanas laika ierobežojums un mudinājums cilvēkiem iegūt attēlus, kas iekļautos konkursa termiņā līdz 3. oktobrim. Konkursā drīkst iesniegt fotogrāfijas, kas uzņemtas dažādos laikos, tostarp vēsturiskas fotogrāfijas. Būtiska fotokonkursa daļa ir stāsts par attēlā redzamo situāciju, vērojumiem vai spriedumiem, kas jāpievieno attēlam, aizpildot pieteikuma anketu.

Muzeja atgādina, ka, piedaloties fotokonkursā, dalībnieki piekrīt personas datu (vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasts) apstrādei.

Brūnais lācis ir vienīgais Baltijā savvaļā sastopamais lāču dzimtas dzīvnieks. Tas izvēlēts par šī gada dzīvnieku Igaunijā, turklāt ideju par gada simbolu igauņi aizguva no Latvijas. Kaimiņvalstī gada dzīvniekam veltīts fotokonkurss notiek katru gadu un kļuvis par iecienītu platformu domu apmaiņai.

Lai turpinātu sabiedrības izglītošanu par brūno lāci, sugas ekoloģiju, aizsardzības pasākumiem, apdraudējumu dzīvniekiem nepareizas un tuvredzīgas cilvēku rīcības dēļ un dalītos pieredzē ar Igaunijas kolēģiem, rudenī Dabas muzejā notiks vairāki izglītojoši pasākumi – fotokonkursa izstāde, diskusija, seminārs pedagogiem un ģimenes diena.