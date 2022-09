Foto: Pārdaugavā atklāts palīdzības centrs kaķiem 'Kaķa sirds'

Rīgā, Pārdaugavā, durvis vēris jauns palīdzības centrs kaķiem "Kaķa sirds". Tajā zem viena jumta ir apvienota kaķu patversme un veterinārā klīnika, kas specializēsies medicīniskajā palīdzība kaķiem, "Delfi" vēsta uzņēmuma "LNK Properties" pārstāve Inga Domka.

Jaunizveidotā patversme un klīnika atrodas “Kalnciema biroji” teritorijā, ko attīsta "LNK Properties". Kā skaidro Domka, palīdzības centrā būs vieta ap 15 nelaimē nonākušiem kaķiem, kā arī labiekārtota un ar mūsdienīgām medicīnas iekārtām aprīkota veterinārā klīnika. Klīnikā kvalificēts personāls sniegs medicīnisku palīdzību ne tikai patversmes iemītniekiem, bet iespēju robežās arī citiem nelaimē nonākušiem kaķiem, kas ir līdzcilvēku redzeslokā. Jaunās telpas jau apdzīvo pirmie murrātāji, kuri ar nepacietību gaida satikšanos ar saviem jaunajiem saimniekiem, un vēlas doties uz mājām.

“Kopā mēs varam un varam vēl vairāk! Šī būs citādā patversme – “Kaķa sirds” ir kas vairāk par vietu, kur kaķiem sagaidīt savas īstās ģimenes vai atveseļoties. Šī būs vieta, kur murrātāji varēs sameklēt patvērumu, sadziedēt salauztas sirdis un saņemt mīlestību. Līdz ar “Kaķa sirds” atvēršanu pasaule kļūs nedaudz labāka priekš mums visiem!”, gandarīta par projekta īstenošanu ir “Kaķa sirds” pārstāve Laura Podžuka.

Palīdzības centra “Kaķa sirds” darba laiks darba dienās ir no 10 līdz 20 un brīvdienās no 11 līdz 19. Apmeklējums iepriekš ir jāpiesaka. Tāpat, lai uzzinātu par iespējām palīdzēt nelaimē nonākušiem dzīvniekiem un to uzņemšanu “Kaķa sirds” aprūpē vai adoptēt kaķi, ir jāsazinās pa tālruni 23077444.

Projekts realizēts LNK Labdarības fonda un kaķu glābšanas brīvprātīgās organizācijas “Kaķu palīdzības centrs “REMI”” sadarbības rezultātā. Fondam šis būs ilgstošas sadarbības projekts, jo fonds ne tikai veicis ēkas renovāciju un labiekārtošanas darbus, bet arī turpmāk rūpēsies, lai “Kaķa sirds” attīstītos un pilnveidotos.

Projekta mērķis ir ne tikai palīdzēt nelaimē nonākušiem kaķiem, bet arī vairot sabiedrības izpratni par to, cik būtiski ir ievērot lolojumdzīvnieku labturības normas, uzsver Domka.