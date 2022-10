Rīgas zoodārzs aicina uz Dzīvnieku dienām 15. un 16. oktobrī

14. oktobrī Rīgas Zooloģiskais dārzs svinēs savu 110. dzimšanas dienu. Kā to vislabāk atzīmēt? Protams, kuplā draugu pulkā, jo zoodārza vislielākā vērtība ir draugi, kuriem acis mirdz vērojot dzīvniekus no visas plašās pasaules, kas apmetušies tikai pusstundas braucienā no Rīgas centra – zem kuplajām Mežaparka priedēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs ir sarūpējis dāvanas arī apmeklētājiem, jo šajās brīvdienās piknika laukumā ar klātesošajiem ciemiņiem tiks veidots foto apsveikums zoodārzam jubilejā. Abas dienas Zooloģiskajā dārzā darbosies arī seju apgleznošanas studija, kas gan sestdien, gan svētdien no pulksten 12 līdz 15 piedāvās apmeklētājiem bez maksas iegūt kādus dzīvnieku vaibstus.

Zooloģiskā dārza dzimšanas dienas svinības nav iedomājamas bez tradicionālajām Dzīvnieku dienām. Tās notiks arī šogad gan zoodārzā Rīgā, gan arī zooloģiskā dārza filiālē "Cīruļi" – Kalvenes pagastā. Tāpat apmeklētāju starpā risināsies neklātienes sacensība par to, kura dzīvā radība ir populārākā Dzīvnieku dienas apciemojušo vidū. Tātad, ja tavā vārdā vai uzvārdā atrodas dzīvnieka nosaukums ne tikai latviešu, bet arī citās valodās, Dzīvnieku dienās zoodārzā 15. un 16. oktobrī saņemsi 50% atlaidi no pamatcenas apmeklējumam gan zooloģiskajā dārzā Rīgā, gan arī zoodārza filiālē "Cīruļi". Savukārt, ja dzīvnieka nosaukums atrodams gan vārdā, gan uzvārdā, ir iespēja tikt pie 100% atlaides… Ja dzīvnieka nosaukums nav latviešu, bet citā valodā, tad papildus nepieciešams nokopēt atbilstošo vārdnīcas lapu (vai izdrukāt no ticama interneta avota), kurā ir pierādāma tulkojuma saistība ar dzīvnieka nosaukumu.

Dzīvnieku dienas zoodārzā un arī filiālē "Cīruļi" ir patiešām guvušas plašu atsaucību, jo iespēju palepoties ar savu vārdu vai uzvārdu katru gadu izmanto apmēram 1000 cilvēku. Turklāt cīņa par populārāko dzīvnieku apmeklētāju vārdos un uzvārdos ir gana sīva, jo katru gadu uzvarētāju godā ir cita dzīvā radība. Pērn Dzīvnieku dienās visvairāk bija atlidojuši Baloži dažādās valodās, tikai pašā pēdējā brīdī apsteidzot Vilkus. Citos gados visaktīvākie bijuši Lāči, Gaiļi, Brieži, Gulbji un Vilki. Turklāt uzvarētāju noteikt var tikai pašā akcijas noslēgumā, jo sākotnējie līderos izvirzījušies apmeklētāji visbiežāk nenotur grožus visu Dzīvnieku dienu laikā.

Bet kurš dzīvnieks uzvarēs šogad un cik dārza apmeklētājiem ar dzīvnieku nosaukumu saistīts būs vārds vai uzvārds? Intriga atrisināsies jau pavisam drīz!

P.S. Dzīvnieku dienas zoodārzā zināmā mērā ir vasaras sezonas darba laika noslēgums, jo no 17. oktobra kases atvērtas būs no pulksten 10 līdz 16, iekštelpu ekspozīcijas atvērtas līdz 16.30, bet staigāt pa zoodārza takām var līdz pulksten 17. Taču Zooloģiskais dārzs tāpat turpina aktīvi darboties, strādājot katru dienu un piedāvājot dažādas aktivitātes. Plašāks oktobra notikumu kalendārs šeit!