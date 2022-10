Ko šogad piedāvās rudens pūkainākajā izstādē 'ZooExpo 2022' Ķīpsalā

Dzīvnieku mīļotāji un ģimenes ar bērniem jau 12. un 13. novembrī ir aicinātas apmeklēt rudens pūkaināko izstādi – "ZooExpo 2022" Ķīpsalā. Būs aizraujošas demonstrācijas un šovi, retu šķirņu suņi un kaķi, poniji, truši, bruņurupuči un daudz citu mīļdzīvnieku.

"Prieks, ka atkal tiksimies mājdzīvnieku izstādē rudenī. Šī ir īpaša ar to, ka piedalās ne tikai suņi un kaķi, bet arī citi dzīvnieki, to padarot krāšņāku, daudzveidīgāku un interesantāku tieši ģimenēm ar bērniem. Tā ir lieliska iespēja iepazīt dažādus dzīvniekus un vienlaikus pozitīvā gaisotnē pavadīt brīvdienas kopā ar ģimeni," norāda Latvijas Kinoloģiskās federācijas (LKF) prezidente Vija Klučniece.

Labākie suņi Baltijā

Lieli un mazi ģimenes mīluļi, cilvēku draugi un mājas sargi, mednieki un glābēji – tik dažādi ir suņi, kurus apmeklētāji varēs vērot "ZooExpo 2022". No 400 pasaulē reģistrētajām šķirnēm Ķīpsalā apmeklētāji varēs sastapt 260. Starp tām būs skatāmi arī tādi retumi kā kontinentālais buldogs, Bergāmo aitusuns, kura vilna atgādina dredus, kā arī japāņu kisju un hokaidietis. Kopā piedalīsies vairāk nekā 2000 suņu, no kuriem katras šķirnes labākais suns saņems titulu "Baltijas uzvarētājs 2022", kuru Latvijā var iegūt tikai reizi trijos gados!

Savukārt, ja vēlies redzēt visskaistākos un labākos šīs grandiozās izstādes suņus – ieplāno "ZooExpo" apmeklējumu svētdien, 13. novembrī, kad izstādes noslēgumā notiks krāšņs konkurss "Best in Show".

Aizraujoši paraugdemonstrējumi

Paralēli izstādei un skaistumkonkursiem apmeklētājus priecēs bagātīga pasākumu programma. Savu gudrību un veiklības spējas suņi rādīs adžiliti un paklausības paraugdemonstrējumos, krāšņu šovu būs sagatavojuši Latvijas cirka mākslinieki, savukārt demonstrējumu "No vēstures līdz mūsdienām" ar speciāliem tērpiem rādīs dažādu šķirņu suņu klubi.

Dižciltīgi mājas saimnieki

Mēdz teikt, ka īstais mājas saimnieks ir kaķis, bet kurš no tiem visiem ir dižciltīgākais? To Ķīpsalā 12. un 13. novembrī lems eksperti no Itālijas, Igaunijas, Latvijas un pirmo reizi – no Turcijas, vērtējot vairāk nekā 400 minču no piecām valstīm. Lai gan minči nevar lepoties ar tik bagātu šķirņu daudzveidību kā suņi, cīņa solās būt sīva par absolūto dienas uzvarētāja titulu – skaistāko un šķirnei atbilstošāko kaķi "Labākais no labākajiem".

"ZooExpo 2022" apmeklētājus priecēs arī Britānijas kaķu, Abesīnijas kaķu un Kuriļu bobteilu specializētās izstādes. Interesants solās būt meža kaķu šovs, kurā piedalīsies tie šķirņu kaķi, kuri veidojušies tikai dabīgā ceļā, kaķu Guliveru šovs, kā arī dažādu krāsu iezīmju kaķu šovs, kurā tiks noskaidrots skaistākais kaķis ar zilām acīm un unikālāko spalvas krāsojumu. Seko līdzi pasākumu programmai šeit!

Ūdens dzīvnieki un rāpuļi

Zināms, ka savs piekritēju pulciņš ir ne tikai suņiem un kaķiem, bet arī akvārija zivtiņām, dažādiem grauzējiem un pat rāpuļiem. Tāpēc Ķīpsalā varēs aplūkot arī milzu zirnekļus, bruņurupučus, kāmīšus, jūrascūciņas, dekoratīvos putnus un pat čūskas! Apmeklētājiem būs iespēja ne tikai iztaujāt audzētājus par mājdzīvnieku turēšanu un kopšanu, bet arī dzirdēt neparastus stāstus, tostarp, kā bruņurupucim tika veikta žokļa rekonstrukcija un kuras ir tās zivis, kas mīļojas pie cilvēka rokām un sajūt emocijas.

Papaijā poniju, samīļo trusīti un iepazīsti fermas dzīvniekus!

Ir padomāts arī par mazākajiem izstādes apmeklētājiem, kuri pēc pūkaino trusīšu samīļošanas, poniju papaijāšanas, mazo grauzēju un putniņu apskates varēs izpriecāties dažādās atrakcijās vieni vai kopā ar vecākiem. Drosmīgākajiem būs iespēja arī pavizināties uz kāda no jātnieku kluba "Mežezeri" ponijiem!

Palutini savu mīluli

"ZooExpo 2022" būs plaša zooindustrijas preču un pakalpojumu ekspozīcija, kur par izdevīgām cenām varēs iegādāties gan suņu un kaķu barību un kārumus, gan kakla siksnas, pavadas, drēbītes, rotaļlietas un citas preces. Tāpat ikviens interesents varēs saņemt profesionāļu padomus dzīvnieku barības izvēlē un ieteikumus mīluļa veselības uzlabošanai.

Meklē četrkājaino draugu?

Ja vēl tikai esi sava mīluļa meklējumos, tad izstāde ir lieliska vieta, kur iepazīt suņu un kaķu šķirņu daudzveidību. Ķīpsalā piedalīsies 18 kinoloģiskie klubi, kuru eksperti pastāstīs par katras šķirnes īpatnībām un raksturu, kā arī atbildēs uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

Ņem vērā!

Ja vēlies izstādi apmeklēt kopā ar savu suni, kas nepiedalās izstādē, pirms biļešu iegādes pie Izstāžu centra 11. vārtiem būs jāuzrāda suņa veterinārā apliecība, kā arī jāiziet veterinārā kontrole.