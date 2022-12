Kā sagatavoties uguņošanai, ja mājās ir suns?

Lai gan liela daļa pašvaldību (Jelgava, Tukums, Bauska u.c.) publiski paziņojušas, ka svētku uguņošana gadu mijā netiks rīkota, aizvien ir pilsētas un novadi, kuri nav gatavi atteikties no šīs tradīcijas. Latvijas Lielo pilsētu asociācija jau iepriekš bija mutiski vienojusies, ka svētku salūtus nerīkos. Arī valsts svētkos uguņošana šogad bija tikai Ogrē, bet, tuvojoties Vecgada vakaram, arī Ventspils ir paziņojusi, ka salūts būs. Un tas nozīmē, ka šajās pilsētās visticamāk būs arī pārbiedēti un aizmukuši suņi. Turklāt, ja pašvaldība nerīkos organizētu uguņošanu, tas vēl nenozīmē, ka individuāli svinētāji vai lielākas un mazākas kompānijas neizlems par labu salūtam, lai gan ir skaidrs, ka tas biedē dzīvniekus, piesārņo dabu, turklāt, šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Latvijā ir tūkstošiem cilvēku no Ukrainas, kuriem dzimtenē piedzīvotais ir atstājis spēcīgas psiholoģiskas traumas. Ja cilvēki ir spējīgi saprast situāciju, ar dzīvniekiem ir citādāk. Lūk, dzīvnieku aizsardzības biedrības "Ar sirdi delnā" vadītājas Andras Tomases viedoklis par to, kā sagatavoties salūtam, ja mājās ir suns.

Ļaut suņu saimniekiem doties pastaigās līdz pusnaktij



Liela daļa no uguņošanas faniem diemžēl neaizdomājas par to, kā šajā laikā jūtas dzīvnieki. Protams, ir daļa suņu, kuri nebaidās no trokšņiem, jūtas droši blakus saviem saimniekiem, tomēr reti varam būt absolūti droši par dzīvnieka reakciju. Vecgada vakarā aicinātu dzīvnieku saimniekus sagatavoties jau laikus, tomēr arī uguņošanas piekritējus Andra aicina būt saprotošiem – ja reiz esat izlēmuši, ka par katru cenu vēlaties salūtu, vislabāk to darīt tieši pusnaktī, ļaujot suņu saimniekiem izstaigāties ar mīluļiem pirms un pēc tam. Ja daži kaimiņi izvēlas izšaut pāris raķetes ap pulksten 19, vēl daži stundu vēlāk u.tml., suņiem un viņu saimniekiem nav pat brīža mierīgai pastaigai.

Dzīvnieka izpratnē salūts ir karš



Suņu saimniekiem tomēr ieteicams doties pastaigās ar mīluļiem ļoti savlaicīgi. Tuvojoties pusnaktij, bailīgākos suņus vēlams turēt telpās. Arī tad, ja pagalmam ir žogs, tas vēl nenozīmē, ka dzīvnieks stresā, panikā un bailēs nevarēs pārlēkt pāri sētai. Dzīvnieka izpratnē salūts ir karš. Lielāks suns bailēs var arī izgāzt sētu. Ja suns atrodas telpās, var ieslēgt TV vai radio, tādējādi nomācot salūta troksni. Vislabākais, ja salūta laikā sunim blakus ir drošais saimnieka plecs, tomēr svarīgi šajā laikā iedrošināt suni, runāt ar viņu priecīgā balsī, nevis žēlot un vaimanāt. Ja žēlosiet suni uguņošanas laikā, sunim izstrādāsies pārliecība, ka patiešām notiek kaut kas slikts.

Bailīgākajiem – vetārsta padoms un nomierinoši līdzekļi



Arī gadījumā, ja dzīvnieks atrodas drošā telpā un nav bailīgs, tomēr nevajadzētu nest suni pie loga un sākt "rādīt" uguņošanu. Tas, kas šķiet skaists cilvēkiem, ne vienmēr ir skaists un interesants dzīvniekam. Ja dodaties skatīties salūtu ārā, suņus un kaķus vislabāk atstāt mājās. Ļoti bailīgiem dzīvniekiem, kuriem trokšņi rada paniku, iespējams, noderēs arī kāds nomierinošs līdzeklis – saprātīgās devās, nekaitējot dzīvnieka veselībai un tikai pēc konsultācijas ar veterinārārstu. Šajā ziņā mūsu četrkājainie draugi ir līdzīgi mums pašiem – ja jau savlaicīgi zinām, ka gaidāms milzīgs stress, arī mēs paši domājam, kā mazināt trauksmi un paniku.

Pa gabalu saskatāms telefona numurs



Pat, ja esat pārliecināti, ka suns salūta laikā neaizbēgs, nenāks par sliktu, ja būs uzlikta kakla siksna vai iemaukti košā krāsā ar lieliem cipariem uzrakstītu telefona numuru. Medaljons ar kontaktiem pie siksniņas ir skaisti, tomēr panikā esošs suns ne vienmēr būs gatavs doties rokā svešiniekiem, lai viņi varētu atrast un izlasīt šo telefona numuru. Tāpat – ne katrs cilvēks būs gatavs ķert svešu suni un meklēt šo numuru, īpaši, ja suns ir liels. Vislabāk, ja telefona numurs ir redzams no attāluma – tā būs drošāk gan sunim, gan cilvēkam, kurš vēlēsies palīdzēt. Lai gan suņiem, protams, jābūt ar reģistrētiem čipiem – numurs uz siksniņas par sliktu nenāks. Ja steigā nav labāka risinājuma, derēs parastā ikdienas siksniņa, uz kuras uzlīmēts lielāks leikoplasta gabals.

Gatavojoties "pārdzīvot" salūtu, jādomā vairākos līmeņos – vispirms, kā novērst dzīvnieka aizbēgšanu un kā mazināt viņa bailes un paniku? Tomēr vienlaikus jāpatur prātā, ka var notikt arī sliktākais un dzīvnieks panikā aizbēgs, tāpēc vienmēr jāpadomā arī par to, kā viņu ātrāk atrast.