Šinšillas kā dzīvesveids – Olga Zagreba un viņas pūkainās mīlules

Nav noslēpums, ka šinšillas ir mīļas, pūkainas un lieliski atbilst mājas mīluļu lomai. Lai noskaidrotu, kuras šķirnes ir vispopulārākās un ar kurām labāk iegūt pirmās vietas izstādēs, viesojāmies pie Latvijas Šinšillu mīļotāju asociācijas prezidentes Olgas Zagrebas. Viņas audzētās šinšillas varēs redzēt un samīļot izstādē "PetExpo 2023" Ķīpsalā 11. un 12. martā.

Šinšillu modes tendences



Olgas plašajā šinšillu saimē laimīgas aug dažādu šķirņu šinšillas. Tās iegādāties brauc arī no Lietuvas, Igaunijas, Polijas un citām valstīm. Izplatītākā mājas mīluļu lomai ir "Black Pearl" šķirne, kuru 2014. gadā izveidoja Polijā. Šie dzīvnieciņi ir melni ar brūnām vai melnām acīm un baltu vēderiņu.

Savukārt cilvēkus, kuri redzējuši filmas "Mazais stjuarts", sajūsmina šķirne "Pink White", kuri ir līdzīgi filmu galvenajam varonim – balti, ar rozā ausīm un sarkanām acīm. "Gold Bar Angora" ir iemīļota šķirne visā Eiropā. Savukārt "Angora Rex" jeb pilnajā nosaukumā "Royal Persian Angora" ir audzētāju lepnums!

Katrai savs stāsts



Olga ar šinšillām ir uz tu jau vairāk nekā 10 gadus, un šobrīd viņas saimniecība ir kļuvusi par vienu no lielākajām audzētavām Baltijā. Viņas aprūpē ir aptuveni 500 šinšillu, un interesanti, ka katrai ir iedots savs vārds! Protams, no galvas visus atcerēties nav iespējams, tāpēc tie ir ierakstīti speciālā kladītē.

Tāpat ir izveidota visu izaudzēto un pārdoto šinšillu datubāze, kur ir atrodams šinšillas vārds un pie tā – māte, tēvs, mazuļi, ja tādi ir, un sasniegumi izstādēs. Pērkot dzīvnieciņu, jaunie īpašnieki vārdu drīkst mainīt, ja ir tāda vēlme, bet tas ir jāpaziņo Olgai. Ja kādreiz gadās, ka pūkaino mājas mīluli jaunie saimnieki paturēt vairs nevar, Olga viņu pieņem atpakaļ savā saimniecībā.

Izvēlies savu šinšillu!



Šinšillu audzētāja Olga uzsver, ka viņas asociācijā neviens nenodarbojas ar kažokādu ieguvi. Savukārt ar pārdošanu gan – jebkurš var iegādāties sev tīkamāko pūkaino mīluli, sākot no 60 eiro. Galvenais, lai ir pašiem savs būris, jo pārējo Olga izstāstīs un parādīs – par to nav jāsatraucas!

Arī izstāžu dalībnieki pie Latvijas Šinšillu mīļotāju asociācijas prezidentes atradīs sev piemērotāko šķirņu dzīvnieciņus, ar kuriem izstādēs pretendēt uz pirmajām vietām. Tur gan jārēķinās jau ar lielāku naudas summu – sākot no 400 eiro un vairāk.

Vilcienā ar 20 šinšillām



Lai gan Olga arī šobrīd piedalās izstādēs, viens piedzīvojums īpaši palicis atmiņā no senākiem laikiem. Tā bija izstāde Maskavā, uz kuru viņa kopā ar savu ģimeni brauca ar vilcienu, vedot sev līdzi 20 šinšillas. Desmit no tām saņēma pirmās vietas savā klasē, piecas bija godpilnās 2. vietas ieguvējas, bet viena pat saņēma "best in show" titulu kā labākā no labākajām izstādes šinšillām.

Šinšillas kā dzīvesveids



Olgas Zagrebas mīlestība pret šinšillām ir vērojama ne tikai viņas sirsnībā un rūpēs, ar kādām šinšillas tiek aprūpētas, bet arī interjerā. Šinšillām tiek uzlaboti apartamenti un domāts par rotaļlietām tajos. Pie vienas no viesistabas sienām ierāmēti stāv septiņi no 12 unikāliem poļu mākslinieka Pāvela Poņihteras (Pawel Ponichtera) darbiem, kur attēlotas divas šinšillas kaujas laukā, attēlojot dažādus vēsturiskus notikumus.

