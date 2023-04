Tiešraides balto stārķu ligzdā apmeties stārķis

Tiešraides balto stārķu ligzdā, kas uzvīta uz AS "Sadales tīkls" elektroapgādes balsta un kuras iemītnieki ikgadēji tiek dēvēti par Fāzi un Voltu, šonedēļ apmeties stārķis. Gājputnu atgriešanās ik gadu iezīmē pavasara atnākšanu un arī šogad "Sadales tīkls" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) aicina ikvienu dabas draugu un putnu vērotāju sekot līdzi nu jau trešajai tiešraides sezonai.

Sekojot līdzi tiešraidei, ikviens interesents var iepazīt tuvāk Latvijas dabas ainavai tik raksturīgos putnus un to ikdienu, vienlaikus apdomājot stārķu izmitināšanas iespējas savos lauku īpašumos. No siltajām zemēm atgriezies svētelis ligzdā apmeties 28. marta pēcpusdienā, un jaunajā mājvietā aizvadījis pirmās naktis, nakts uz ceturtdienu izvērtusies sniegota. Stārķis patlaban iekārto ligzdu un periodiski dodas barības meklējumos. Tiešraides vērotāju vidū tikmēr raisās diskusijas, vai jaunais ligzdas iemītnieks varētu būt tas pats, kas ligzdu apdzīvoja arī pērn.

"Jau trešo gadu Latvijas Dabas fonds veiksmīgi sadarbojas ar "Sadales tīklu", lai parādītu Latvijas sabiedrībai tuvplānā balto stārķu dzīvi. Baltie stārķi ir Latvijā plaši izplatīti un visiem zināmi putni, taču arī par tiem mēs varam uzzināt daudz jauna, vērojot tiešraides. Tas noteikti palīdz mums labāk izprast dabas norises un dabas un cilvēka mijiedarbību," norāda LDF padomes loceklis Jānis Ķuze.

"Sekošana balto stārķu piedzīvojumiem, vērojot to tiešraidē, nu jau kļuvusi par pavasara vēstnesi man pašam un domāju, ka ne mazai daļai "Sadales tīkla" kolektīva. Iepriekšējās sezonas nudien atklāja gana daudz nezināmā par svēteļiem. Tiešraides kadri bijuši gan aizkustinošiem, gan arī cilvēka acij šķietami skarbiem mirkļiem bagāti. Lūkosimies, kā putniem klāsies šosezon," saka "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.

Aizvadītā ligzdošanas sezona bija priecīgiem notikumiem bagāta – ikviens interesents varēja vērot, kā stārķu pāris aprūpēja un izaudzināja četrus jaunputnus – no pirmās olas līdz pat brīdim, kad jaunuļi pameta ligzdu. Ornitologi atzina, ka pērnā gada situācija, kad izaudzināti četri mazuļi, ir visnotaļ neierasta, jo lielākoties viens pāris izaudzina divus jaunputnus.

Latvijā ligzdo četri procenti jeb aptuveni 13 500 balto stārķu no to kopējās populācijas pasaulē. Aptuveni 75 procenti jeb apmēram 8000 ligzdas atrodas uz elektrolīniju balstiem, kas elektrības tuvuma dēļ nav tā drošāka ligzdošanas vieta. Jāņem vērā, ka balto stārķu ligzdas svars ir vidēji 400-600 kilogrami, bet ilggadējās ligzdas, īpaši salīstot, var svērt pat tonnu. Lai padarītu ligzdošanu drošāku gan putniem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan arī mazinātu elektroapgādes pārtraukumu riskus, "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklā turpina uzstādīt metāla ligzdu pamatnes. Savukārt, konstatējot bīstamas situācijas, ligzdas drošības apsvērumu dēļ no balstiem var tikt noņemtas. Tas tiek darīts ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju un lielākoties – ārpus stārķu ligzdošanas sezonas.

Ja ir radusies vēlme un iespēja izmitināt stārķus savā īpašumā, ieteikumus mākslīgas ligzdas pamatnes izveidei var smelties brošūrā "Balto stārķu ligzdu pamatnes", kas pieejama Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) mājaslapā. Savukārt par balstu vai jau gatavu metāla pamatņu iegādi un izvietošanu iedzīvotāji var interesēties pie vietējiem elektromontāžas uzņēmumiem.

Kameras sistēma uzstādīta "Sadales tīkla" elektroapgādes balstā Kurzemes pusē. Tiešraide skatāma "Sadales tīkla" mājaslapā un LDF "YouTube" kanālā, kā arī portālā "Dabasdati.lv" un LDF mājaslapā (Tiešraižu sadaļā). LDF dabas norišu tiešraides internetā nodrošina jau vairāk nekā 10 gadus, taču šī ir pirmā kamera, kas nodrošina arī nakts redzamību un kuras tehniskā sistēma ir uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā. Pēdējā desmitgadē putnu vērošana tiešraidē ir guvusi plašu popularitāti visā pasaulē, arī konkrētajai tiešraidei seko līdzi interesenti ne vien no Latvijas, bet arī citām valstīm.