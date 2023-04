Fāze un Volts satikušies! Tiešraides balto stārķu ligzdā izveidojies pāris

Ar tiešraides kameru aprīkotajā balto stārķu ligzdā, kas uzvīta uz AS "Sadales tīkls" elektroapgādes balsta un kuras iemītnieki ikgadēji tiek dēvēti par Fāzi un Voltu, ir izveidojies stārķu pāris. Jau ziņojām, ka 28. martā ligzdā bija apmeties viens no putniem, bet 31. marta vakarā tam pievienojusies otra pusīte. Ligzdā jau notikušas vairākas Fāzes un Volta pārošanās epizodes un drīzumā varētu būt sagaidāms perēšanas perioda sākums.

2022. gada ligzdošanas sezonā pirmā ola tika izdēta 18. aprīlī, tai sekoja vēl vairākas, un stārķu pārim izdevās izaudzināt veselus četrus jaunputnus. Kā stāsta Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijas darbiniece Dr.biol. Māra Janaus, šogad pirmā ola varētu būt sagaidāma ātrāk – ja kāda no pārošanās reizēm bijusi veiksmīga, pirmā ola var tikt izdēta jau nedēļas laikā.

"Par to, vai arī šogad varētu būt sagaidāmi četri stārķēni, neko paredzēt nevar. Stārķiem jābūt labi pārziemojušiem, kā arī svarīgi, lai migrācijas vietā būtu labi apstākļi. Ja stārķi kādu iemeslu dēļ būs savārguši, tas, protams, var kaitēt ligzdošanas sekmēm. Tomēr, tā kā konkrētie stārķi ir atgriezušies laikā, domājams, ka visam jābūt kārtībā. Paredzēt, vai vispār būs olas un cik, ir grūti, bet viss ir iespējams! Cerēsim uz kuplu stārķu ģimenes pieaugumu," komentē eksperte Māra Janaus.

Latvijā ligzdo 4 procenti jeb aptuveni 13 500 balto stārķu no to kopējās populācijas pasaulē. Aptuveni 75 procenti jeb apmēram 8000 ligzdas atrodas uz elektrolīniju balstiem, kas elektrības tuvuma dēļ nav tā drošāka ligzdošanas vieta. Jāņem vērā, ka balto stārķu ligzdas svars ir vidēji 400-600 kilogrami, bet ilggadējās ligzdas, īpaši salīstot, var svērt pat tonnu. Lai padarītu ligzdošanu drošāku gan putniem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem, gan arī mazinātu elektroapgādes pārtraukumu riskus, "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrotīklā turpina uzstādīt metāla ligzdu pamatnes. Savukārt, konstatējot bīstamas situācijas, ligzdas drošības apsvērumu dēļ no balstiem var tikt noņemtas. Tas tiek darīts ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju un lielākoties – ārpus stārķu ligzdošanas sezonas.

Ja ir radusies vēlme un iespēja izmitināt stārķus savā īpašumā, ieteikumus mākslīgas ligzdas pamatnes izveidei var smelties brošūrā "Balto stārķu ligzdu pamatnes", kas pieejama Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) mājaslapā. Savukārt par balstu vai jau gatavu metāla pamatņu iegādi un izvietošanu iedzīvotāji var interesēties pie vietējiem elektromontāžas uzņēmumiem.

Kameras sistēma uzstādīta "Sadales tīkla" elektroapgādes balstā Kurzemes pusē. Tiešraide skatāma "Sadales tīkla" mājaslapā un LDF YouTube kanālā, kā arī portālā "Dabasdati.lv" un LDF mājaslapā (Tiešraižu sadaļā). LDF dabas norišu tiešraides internetā nodrošina jau vairāk nekā 10 gadus, taču šī ir pirmā kamera, kas nodrošina arī nakts redzamību un kuras tehniskā sistēma ir uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā. Pēdējā desmitgadē putnu vērošana tiešraidē ir guvusi plašu popularitāti visā pasaulē, arī konkrētajai tiešraidei seko līdzi interesenti ne vien no Latvijas, bet arī citām valstīm.