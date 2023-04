Starp Limbažiem un Aloju izglābts bez mammas palicis lācēns

Limbažu-Alojas ceļa posmā novērots mazs lācēns vairākas dienas klīstam gar ceļa malu. Sākotnēji pastāvēja cerība, ka mazuļa māte ir tuvumā, tāpēc dzīvnieks netika traucēts. Tomēr, lai novērstu tā sadursmi ar automašīnām vai tuvējo viensētu suņiem, šodien lācēns ir notverts un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori to nogādājuši Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā, kur tas ievietots karantīnā.

Sākotnējie novērojumi liecina, ka lācēna uzvedība ir dabiska un reakcija, cilvēkiem tuvojoties, ir agresīva. Visticamāk, tas audzis dabiskos apstākļos, nevis pie cilvēkiem, un ir apguvis jau pirmās iemaņas sevis aizstāvēšanai.

Lācēns ir pavisam jauns. Dzimis šajā ziemā. Sākotnēji speciālisti cerēja, ka tas ir noklīdis no mammas un lācene to drīzumā uzmeklēs. Taču pēc vairāku dienu gaidīšanas, lācene neatgriezās.

Lācēna pierē vērojama brūce, liekot domāt, ka tā pamešanas iemesls varētu būt kāds negadījums, kurā cietusi gan lācene, gan lācēns. Taču šādi mēdz notikt arī gadījumos, ja lācenei šis ir bijis pirmais metiens un nav vēl pieredzes mazuļu audzināšanā.

Par turpmāko lācēna likteni speciālisti lems pēc karantīnā veiktajiem novērojumiem un veselības stāvokļa noteikšanas. Lācēnam plānots paņemt DNS paraugus, kas tiks nodoti zinātniekiem iekļaušanai Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" izveidotajā lāču DNS paraugu datu bāzē.

Latvijā brūnie lāči (Ursus arctos) ir īpaši aizsargājami dzīvnieki. Tie ir lielākie no Latvijas plēsējiem. Lāču mātītes svarā var sasniegt 150 kilogramus, bet lāču tēviņu svars var sasniegt 300 kilogramus. Brūnā lāča dzīves ilgums var pārsniegt pat 30 gadu un tam nav dabisko ienaidnieku. Lāči ir tipiski lielu mežu masīvu apdzīvotāji. Jauktu koku mežu zonā priekšroku dod lielāku un vecāku skuju koku un dažādu jauktu koku mežu biotopiem, kas robežojas ar aizaugušiem izcirtumiem, deguma vietām, purviem un ūdenstilpēm. Ziemas guļas migas lācis iekārto dabiskās slēptuvēs, pēc iespējas sausākās vietās un ūdens tuvumā. Ikdienā tas nav agresīvs un lielākoties izvairās no sastapšanās ar cilvēku. Cilvēkam bīstams lācis var kļūt, ja ir pāragri iztraucēts no ziemas guļas, tas ir ievainots, kā arī lāču mātītes ar mazuļiem.

