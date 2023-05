Rīgas zoo kapibaras pametušas ziemas mītni

Saulainais laiks Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā ievieš pārmaiņas – nu dzīvnieki izbauda iespēju pagozēties saules staros. 28. aprīlī notikusi pavasara gaidītākā atgriešanās – no ziemas mītnes izsoļojušas kapibaras, vēsta zoo pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No 28. aprīļa arī vienas no zoodārza populārākajiem dzīvniekiem – kapibaras – iznākušas no ziemas mītnes un vērojamas, rāmi aplūkojot apkārtni. Kā norāda zoodārzā, turpmāk ik dienu, līdz pat laikam, kad gaiss sasniegs temperatūru, kura kapibarām vairs nebūs pa prātam, tās būs redzamas ikvienam apmeklētājam. Skaties, kā siltākā laikā kapibaras veldzējas baseinā, vēsākā laikā kopā patveras stikla namiņā, un izsalkuma brīžos cienājas ar sienu vai zariem!

Kapibaras nosaukums radies no gvarani indiāņu vārda "Kapiÿva" – "zāles valdniece". Savukārt sugas latīniskais nosaukums Hydrochoerus nozīmē "ūdens cūka".

Kapibara ir grauzējs – pieaudzis īpatnis dienā spēj apēst līdz pat 3,5 kilogramiem zāles. Tās zobi ir nepārtrauktā augšanas procesā, tā kompensējot pastāvīgo dilšanu, kapibarai nemitīgi ēdot šķiedrainu zāli. Turklāt kapibarām ir ļoti efektīva gremošanas sistēma – tās uzturēšanai kapibaras ēd savas fekālijas. Fekālijās esošās baktērijas palīdz sagremot celulozi, kura ir apēstās zāles sastāvā.

Rīgas Zoodārzā apskatāmi viens kapibaru tēviņš un divas mātītes. Kapibaru tēviņš Pablo Eskobars Rīgā ieradās 2016. gada decembrī no "GaiaZoo" Nīderlandē, kur dzimis tā paša gada 21. maijā, savukārt viņa draudzene Frīda, kura dzimusi 2015. gada 5. decembrī Drēzdenes Zoodārzā Vācijā, pievienojās Rīgas Zoodārza saimei 2016. gada jūlijā. Pēc četru gadu iepazīšanās perioda, 2020. gada 1. novembrī kapibaru pāris sagaidīja savu pēcnācēju – nu jau divus gadus un nepilnus sešus mēnešus veco kapibaru meiteni, kurai dots vārds Mika.