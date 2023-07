Latvijas hokeja izlases spēlētāji un treneri kļūs par krustvecākiem kamielēnam

14. jūlijā pulksten 14 Rīgas Nacionālajā Zooloģiskajā dārzā notiks kamieļu mazuļa vārda došanas svētki, kuros piedalīsies Latvijas hokeja izlases spēlētāji un treneri. Zoodārza viesi aicināti izstaigāt parka takas un aplūkot arī citus nesen dzimušos dzīvnieku mazuļus.

Divkupru kamieļu mazulis dzimis neilgi pēc Latvijas hokejistu uzvaras pār ASV izlasi un bronzas medaļas iegūšanas Pasaules hokeja čempionātā. Tam par godu zoodārza darbinieki nolēmuši mazuļa vārdu saistīt ar vēsturisko uzvaru. Pasākumā būs iespējams gan uzzināt kamielēnam piešķirto vārdu, gan satikt Latvijas hokeja izlases spēlētājus un trenerus, kopā nofotografēties un iegūt autogrāfu.

Kamielēns dzimis 6. jūnijā un šobrīd, mēneša vecumā, ir veselīgs, kustīgs un dūšīgi ēd mammas pienu. Mammai Leilai viņš ir pirmais mazulis, bet tēvam Nisilinskim Rīgas Zoodārzā izauguši jau vairāki pēcnācēji. Viena no tiem ir gadu vecā Mrija, kura nevar vien sagaidīt, kad mazais brālis būs gatavs kļūt par viņas rotaļu biedru.

Foto: Publicitātes attēli

Tomēr šis nav vienīgais šīs sezonas jaunpienācējs – pavasarī un vasaras sākumā iemītnieki parūpējušies par pamatīgu mazuļu birumu. Pēcnācējus sagaidījušas vairākas briežu sugas. Mazajiem briedīšiem pudu, kuri lielumā līdzinās vidēja izmēra sunim, dzimis puika Bendžamins. Viņš šobrīd, vairāk nekā mēneša vecumā, sver mazāk nekā trīs kilogramus un rotāts ar briežu mazuļiem tipiskajiem lāsumiem. Pēcnācēju sagaidījuši arī baltpurna brieži – Grāfs dzimis maija beigās, ātri aug un mammas pienam ēdienkartē jau pievienojis arī "pieaugušo barību". Arī ziemeļbriežu aplokā redzams mazulis – meitene dzimusi jūnija vidū un nosaukta par Meiju.

Pirmo reizi Rīgas Zoodārzā mazuli sagaidījušas Ķīnas zilās aitas – trīs mātītes šeit mitušas jau pāris gadus, bet tēviņš tām pievienojies pagājušajā vasarā. Jēriņš, iespējams, ir visgrūtāk ieraugāmais no visiem mazuļiem – māte to sargā un slēpj. Vieglāk būs ieraudzīt vikunju (alpaku savvaļas radinieču) mazuli. Aicinām aplūkot arī vienu no vecākajiem šī pavasara jaunpienācējiem – takinu Apollonu, kurš martā pievienojies tēva Zeva ģimenei. Šo visu dzīvnieku mazuļi jau neilgi pēc dzimšanas ceļas kājās un seko mātei, un tagad tos var redzēt nebēdnīgi spriņģojam pa saviem aplokiem.

Dvīņu pāri sagaidījuši arī lūši Dadze un Rubīns. Mazie lūsēni dzimuši maija vidū, un nu jau redzami, draiski spēlējoties savā starpā, ar mammu vai gadu vecāko māsu Doru. Šiem mazuļiem vārdu vēl nav – tos tradicionāli izdomā Jēkabpils – lūšu pilsētas – mazie iedzīvotāji.

Lai gan katrs zoodārza iemītnieks ir interesants un uzmanības vērts, mazuļiem piemīt īpašs šarms. Tomēr tie aug ātri, tāpēc aicinām neatlikt Rīgas Zoodārza apmeklējumu!