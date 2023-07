Siguldas Galovejas govis joprojām brīvsolī

Viena no Latvijas Dabas fonda mobilā ganāmpulka daļām atrodas Siguldas Ziedulīču pļavā, kur ganījās septiņas Galovejas šķirnes govis. Apritējusi jau nedēļa, kopš dzīvnieki ir izmukuši no aploka un joprojām atrodas brīvsolī. Latvijas Dabas fonds aicina atsaukties iedzīvotājus, ja lopiņi ir redzēti.

Pagājušās nedēļas nogalē savu aploku Siguldā pametis mobilais ganāmpulks. Visi septiņi aplokā mītošie dzīvnieki pametuši Ziedulīču pļavu un joprojām nav notverami. Kā viens no dzīvnieku aizbēgšanas iemesliem varētu būt bailes, ko rada apkārtējo iedzīvotāju suņi.

Dodoties pastaigās, tie var govīm radīt trauksmi, jo vien trīs nedēļas šie dzīvnieki atradās ganību aplokā, stāsta Latvijas Dabas fonda pārstāvis Jānis Andrušaiti . "Sāka pienākt informācija no vietējiem iedzīvotājiem, kas turpat pie Siguldas bija. Vienā vēlā vakarā izdevās šos lopiņus satikt un pilnīgi pieiet klāt. Viņus pabarot. Kā saka, pakasīt vienam pieri, bet diemžēl jau nekādu ierobežošanu un saķeršanu tajā brīdī nav iespējams noorganizēt. Tas ir garāks process, pie tam – vēl tumsa tuvojās."

Ganāmpulka koordinators Jānis Andrušaitis stāsta, ka visi ganāmpulki ir aprīkoti ar raidītājiem, bet likteņa ironijas pēc sanācis tā, ka tieši šī ganāmpulka raidītāja signāls nestrādā. Līdz ar to dzīvniekus izsekot nevar, taču cilvēki sūta ziņas un informē par vietām, kur govis redzētas. Andrušaitis: "Pēdējais bija vakardien. Tas bija vakar no rīta, zvanīja viena sieviete, kas viņus bija redzējusi ceļa malā, kas ir no Siguldas uz Allažiem. Būtībā pie pašas Siguldas, bet, jā, ceļa malā. Tā kā pastāv aizdomas, viņai tā bija licies, ka tie lopi grib pāriet pāri ceļam uz Siguldas pusi. Tad, kad es tur biju apmēram pēc 15 līdz 20 minūtēm, tad es viņus vairs nekur neredzēju. Tur arī ļoti daudz krūmu ir riņķī. Diemžēl atliek gaidīt, kad atkal kāds pamanīs un zvanīs, ka viņi varbūt būs kādā tādā vietā, kur uzturēsies ilgāku laiku, būs iespējams viņus ierobežot un notvert."

Pēc pēdējās sniegtās informācijas ir skaidrs, ka dzīvnieki joprojām turas kopā, tomēr ganāmpulka koordinators neizslēdz iespējamību, ka kāds no dzīvniekiem var noklīst no pulka, piemēram, ja tiek iztraucēts vai ja kāds cenšas viņus notvert. "Jācer, ka viņi turēsies kopā. Septiņi, varētu teikt, vidēja izmēra dzīvnieki. Viņi ir miermīlīgi, bez ragiem, pinkaini, pēc izskata pārsvarā melni ar baltu jostu. Nevienu neapdraud. Nav tā, ka no viņiem būtu jābaidās."

Latvijas Dabas fonda mobilā ganāmpulka koordinators cer, ka iedzīvotāji turpinās būt atsaucīgi un ziņos, ja tiks manīta dzīvnieku kustība, lai jau drīz Galovejas šķirnes govis varētu nogādāt atpakaļ aplokā.