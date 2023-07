Noskaties! No putnu gripas jāsargā arī mājas mīluļi

Šogad Latvijā pirmoreiz ļoti plaši izplatījusies putnu gripa. Lielākoties ar to saslimst ūdensputni, tomēr ar to inficēties var arī citu sugu putni, kā arī cilvēki un mājas mīluļi: suņi un kaķi. Tāpēc Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) izplatījis aicinājumu dzīvnieku saimniekiem īpaši rūpīgi pastaigas laikā pieskatīt suņus, nepieļaut to tuvošanos mirušiem savvaļas putniem, kā arī dezinficēt apavu zoles, ja mājās atrodas istabas kaķi.

Putnu gripa savvaļas putniem šogad apstiprināta 13 novados un piecās Latvijas pilsētās. No 315 laboratoriski izmeklētajiem gadījumiem augsti patogēnā putnu gripa konstatēta 140 savvaļas putniem. Kā skaidro PVD, Latvijā tik lielā koncentrācijā putnu gripa konstatēta pirmoreiz, bet Eiropā un arī Pasaulē jau vairākus gadus tā esot visizplatītākā infekcijas slimība. "Lielākam riskam ir pakļauti arī citu sugu dzīvnieki. Zīdītājdzīvnieki tiešām var inficēties ar šo vīrusu, bet pamatā inficējās plēsēji tieša kontakta ceļā tur, kur viņi piekļūst šo putnu līķiem," saka Kristīne Lamberga, PVD pārstāve.

Tomēr ar putnu gripu var saslimt arī citi zīdītājdzīvnieki. Polijā veiktais pētījumus apliecinājis, ka ar putnu gripu saslimuši arī kaķi. Lamberga: "Kaķi, kā mēs zinām, ir putnu ēdāji, arī netiešā kontaktā. Putnu gripa ir pilienu infekcija, kas var izplatīties gan tiešu, gan netiešu kontaktu ceļā. Tikai likumsakarīgi, ka arī kaķi var inficēties, arī citu sugu zīdītāji."

Dzīvnieku patversmē "Mežavairogi" pašreiz jauni kaķi gan citu iemeslu dēļ netiekot uzņemti, bet citos gadījumos tiekot ievērota īpaša piesardzība. "Tajā brīdī, kad mūsu dzīvnieku ķērāji saskaras ar dzīvnieku līķiem, ar putniem, ar kaķiem, darbiniekiem ir instrukcija – obligāti jābūt ar cimdiem, ar masku, dezinfekcijas līdzekli. Pēc ārējām pazīmēm nekādi nevaram noteikt, vai šis dzīvnieks ir bijis inficēts un gājis bojā no putnu gripas," stāsta dzīvnieku patversmes "Mežavairogi" vadītāja Danuta Priede.

PVD aicina īpaši rūpīgi ievērot personīgo higiēnu un pat dezinficēt apavu zoles kaķu saimniekiem, kuru mīluļi ārā neiet. Gluži tāpat kā jebkuru infekciju arī putnu gripu mēs varam atnes mājās ar apaviem. Dzīvnieku patversmes vadītāja arī norāda uz nelāgo ieradumu barot kaijas, nereti pat kopā ar pagalma kaķiem. Priede: "Lauku kaķim, kurš aiziet noķert zvirbuli, tas nav tik bīstami kā pilsētas kaķu kolonijai, kas ēd no viena trauka ar kaijām, vārnām, žurkām… Pirmkārt, savvaļas putni paēd paši. Tagad, vasarā, ir tik bagātīga ēdienkarte, piebarojot viņus, mēs izdarām milzīgu "lāča pakalpojumu", jo neļaujam dzīvot savu dabisko dzīvi, līdz ar to pazeminās imunitāte un ir infekcijas riska faktori."

Ar putnu gripu lielākoties slimo ūdensputni un mājputni. Kā norāda PVD, esot apstiprināti arī saslimšanas gadījumi citiem putniem, piemēram, vārnām. Iespējamās klīniskās putnu gripas pazīmes kaķiem un citiem dzīvniekiem varot būt dažādas, bet visbiežāk tie esot neiroloģiski traucējumi. Tos pamanot, dzīvnieks nekavējoties jānogādā pie veterinārārsta.

