Dubaijas lidostas darbu kavē izbēdzis lācis

Lidmašīnas "Iraqi Airways" kravas nodalījumā pagājušajā nedēļā izmucis savvaļas lācis aizkavējis lidojumu vienā no noslogotākajām lidostām pasaulē – Dubaijas starptautiskajā lidostā, vēsta "Sky News". Nu Irākas premjerministrs vēlas atrast vainīgo – viņš licis veikt izmeklēšanu, lai noskaidrotu lietas apstākļus un to, kā lācis izkļuva no savas kastes.

Aviokompānija "Iraqi Airways" paziņojusi, ka nav vainojama notikušajā, jo aviokompānijas lidmašīna piektdien, 4. augustā, gaidīja pacelšanos no Dubaijas Starptautiskās lidostas. Lidojums aizkavējās, jo varas iestādes nosūtīja speciālistus, lai nomierinātu dzīvnieku un aizvestu to no lidmašīnas.

Sociālajos tīklos drīz parādījās videoklips, kurā redzams, ka lidmašīnas kapteinis atvainojas pasažieriem par reisa aizkavēšanos lāča izmukšanas mēģinājuma dēļ.

Dubaijas starptautiskā lidosta, kas ir pasaulē noslogotākā starptautiskajiem lidojumiem, komentēt notikušo atteicās.

Aviokompānija "Iraqi Airways" norādījusi, ka lācis nogādāts no Irākas galvaspilsētas Bagdādes uz Dubaiju, bet kāda aviokompānijas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, savukārt teikusi, ka lācis nogādāts Bagdādē.

Irākā, it īpaši Bagdādē, populāri kļuvis plēsīgos dzīvniekus turēt kā mājdzīvniekus, un varasiestādes cīnās, lai nodrošinātu savvaļas dzīvnieku aizsardzības tiesību aktu izpildi.

Bagdādes policija iepriekš aicinājusi iedzīvotājus palīdzēt varas iestādēm, lai novērstu savvaļas dzīvnieku palaišanu pilsētas ielās vai piegādāšanu restorāniem eksotisku maltīšu pagatavošanai.

Šī nav pirmā reize, kad izmucis dzīvnieks no kravas pārvadājumu kastes izraisījis reisu kavēšanos. 2021. gadā savvaļas brūnais lācis aizkavēja lidojumus pilsētā Japānas ziemeļos un ievainoja četrus cilvēkus, pirms varas iestādes to nogalināja.