Kā kaķi iekaroja pasauli no Tuvajiem Austrumiem līdz internetam

Cilvēka un kaķa savienība aizsākās abpusēji izdevīgu praktisku iemeslu dēļ aptuveni pirms 10 tūkstošiem vai pat vairāk gadu Tuvajos Austrumos, tikmēr mūsdienās peļu junkuri ir iekarojuši teju visu pasauli, vismaz internetu noteikti, vēsta kanāls "National Geographic".

Vietnē "YouTube" šogad jau ir augšupielādēti vairāk nekā 18 miljoni ar kaķiem saistītu video. Proti, lietotāji katru dienu ievietojuši vairāk nekā 90 000 videoklipus ar saviem murrātājiem! Populārākais interneta kaķis ir skotu nokarenu ausu šķirnes pārstāvis vārdā Maru, viņam pieder arī Ginesa rekords – video ar viņu noskatīts vairāk nekā 300 miljonu reižu! Jāatzīmē, ka, pasaulē pirmais kaķu video tika nofilmēts jau 1894. gadā.

Kaķi ir tik svarīgi cilvēcei, ka kopš 2022. gada tiek atzīmēta arī starptautiskā kaķu diena – 8. augustā. Tieši šī iemesla dēļ paraudzīsimies, kā tad šie pūkainie murrātāji ir kļuvuši par otro populārāko mājdzīvnieku un pat par interneta karaļiem.

10 gadus ilgs seno kaķu DNS pētījums



Mājas kaķi ir atrodami visos pasaules kontinentos, izņemot Antarktīdu (lai gan ir avoti, kas norāda, ka līdz ar britu bāzu izveidošanos uz turieni esot pārcēlušies arī vairāki minkas). To pirmsākumi ir meklējami Tuvajos Austrumos, bet visplašākā kaķu izplatība senajā pasaulē esot notikusi Senās Ēģiptes laikā. To atklāj 2017. gadā žurnālā "Nature ecology & evolution" publicēts desmit gadus veikts pētījums, kurā tika analizēts kaķu DNS, lai atšķetinātu noslēpumu par kaķu ceļiem pasaulē.

Viena no Žaka Mono institūta paleoģenētiķēm un pētījuma līdzautore Eva–Marija Gīgla skaidroja, ka kaķu mirstīgās atliekas ir grūti atrodamas, tāpēc zinātnieki esot sazinājušies ar muzejiem un arheologiem, lūdzot paraugus no viņiem pieejamiem "senajiem kaķiem". Kopā tika savākti 352 paraugi, no kuriem 209 gadījumos varēja iegūt arī DNS.

Kaķu izcelsme meklējama Antālijā un Senajā Ēģiptē



Kaķu izplatīšanās pasaulē ir cieši saistīta ar cilvēku veidotajiem tirdzniecības ceļiem, jo murrātāji sekoja līdzi pārtikai, proti, tur, kur bija "divkājainie", tur bija graudi un grauzēji. Tātad – maltīte.

Kaķu ģenētikas pētījums liecina, ka mūsdienu peļu junkuru saknes meklējamas divās vietās – mūsdienu Turcijas Antālijas reģionā, no kurienes kaķi esot izplatījušies Eiropā jau ceturtajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Vēl vieni mājas kaķu izcelsmes "radurakstu" pirmsākumi meklējami Senajā Ēģiptē.

Visur, kurp kaķi devās, viņi mijiedarbojās ar vietējiem savvaļas kaķiem, radot jaunas sugas variācijas, turklāt šī mijiedarbība nebija tikai vienvirziena. Gluži kā tirgotāji ceļoja šurpu turpu, to darīja arī kaķi, radot jaunus "gēnu kokteiļus".

Tā vēl viens pētījuma līdzautors no Oslo Universitātes stāsta, ka seno romiešu ostas pilsētā Berenikē (mūsdienās Medinetelharasa Ēģiptē) atrasto kaķu mirstīgajās atliekās, kas bija vairāk nekā 2000 gadus vecas, tika konstatēts Indijas savvaļas kaķiem raksturīgais DNS.

"Sākotnēji domājām, ka tā ir kļūda, taču atkārtotas pārbaudes liecināja, ka tā tomēr nav. No vienas puses tas ir pat loģiski, jo Berenike bija tieši saistīta ar Indijas okeāna tirdzniecības ceļiem," skaidroja zinātnieks.

Vikingi – vieni no kaķu izplatītājiem pasaulē



Šie senie skandināvi izrādījās ne tikai bija izcili karotāji, jūrnieki un tirgotāji, bet arī kaķu izplatītāji. "Danish Journal of Archeology" publicētais pētījums atklāj, ka aptuveni 1700. gadā pirms mūsu ēras aizsākās otrs vilnis, kad murrātāji devās tālāk pasaulē, jo vikingi esot ņēmuši tos līdzi uz saviem kuģiem grauzēju apkarošanai.

Minētais pētījums aplūko arī citu interesantu faktu, proti, kā mājdzīvnieki savā evolūcijā ir mainījušies. Kamēr lielākā daļa mājdzīvnieku ir kļuvuši krietni mazāki nekā to senči, piemēram, mūsdienu suņi ir par 25% mazāki nekā to tuvākie savvaļas radinieki, tad mājas kaķi, gluži pretēji, esot kļuvuši lielāki. Vidēji kopš vikingu ēras kaķi esot kļuvuši par 16% lielāki.

Iespējams, ka kaķu popularitātei starp vikingiem bija arī citi iemesli. Proti, skandināvu mitoloģijā viena no galvenajām dievietēm – Freija, kas bija auglības, nāves, kaujas un mīlestības aizbildne – mēdza pārvietoties ratos, kurus vilkuši pelēcīgi un zilgani kaķi. Tika uzskatīts, ka kaķis ir dievietes svētais dzīvnieks, tāpēc vikingi ticēja, ka labi izturoties pret kaķiem varēja iegūt Freijas atbalstu.

Tiesa, izrakumos senajās dāņu apdzīvotajās vietās atrastās liecības vēsta, ka vikingi esot izmantojuši kaķus arī to kažoka dēļ.

Kaķu lielais ceļojums uz Ameriku



Lai arī tiek lēsts, ka aptuveni katrā trešajā ASV mājsaimniecība mīt kaķis, tomēr ir visai maz zināms, kā un kad šie pūkainie četrkājainie draugi šķērsojuši okeānu.

Tiek vēstīts, ka Kristofors Kolumbs un citi jūrnieki savos ceļojumos esot ņēmuši līdzi kaķus. Un runā, ka peļu junkuri esot bijuši kuģa "Mayflower" pasažieru sarakstā: ar to 1620. gada 11. novembrī Ziemeļamerikā ieradās pirmie pārceļotāji, Plimutas kolonijas Jaunanglijā dibinātāji.

Vēl neskaidrāka esot kaķu nonākšana Austrālijā, pētnieki uzskata, ka tas varēja notikt ap 17. gadsimtu, kad šajā kontinentā ieradās pirmie eiropiešu pētnieki. Pašlaik arī ASV strādā zinātnieku grupas, kas pēta kaķu ģenētisko izplatību, lai noteiktu, kā un kad tie nonākuši Ziemeļamerikā un arī Austrālijā.

Mūsdienu interneta "dievi"



Lai arī interneta pamata ideja bija informācijas apmaiņa, pieejamība un izglītošanās, īsti neviens nebija paredzējis, ka arī to (tāpat kā daudzas mājsaimniecības) iekaros kaķi.

Viens no kaķu interneta popularitātes noslēpumiem, neapšaubāmi ir viņu vizuālā pievilcība. Jo daudzi piekritīs, ka kaķi ir ļoti mīlīgi un interesanti radījumi, kas piesaista uzmanību. Interneta lietotāji mīl dalīties ar savu mīluļu darbiem un nedarbiem. Šajā ziņā kaķi izceļas ar savu radošumu un izdomu.

Kaķiem piemīt tikai viņiem raksturīgas īpatnības un uzvedības modeļi, kas smīdina un raisa patīkamas emocijas skatītājos. Skatoties peļu junkuru video, cilvēki bieži jutās atbrīvoti un laimīgi, tas savukārt palīdz atslogot sevi no ikdienā uzkrātā stresa.

Daudzi kaķu video un attēli zibens ātrumā izplatās interneta plašumos, tādējādi vēl vairāk veicinot šo mājdzīvnieku popularitāti. Mīlestība pret šiem radībām nepazīst robežas, tāpēc kaķu attēli un video sasniedz plašu auditoriju visā pasaulē.

Starp interneta kaķiem ir īstas zvaigznes, piemēram, Īgnais kaķis jeb "Grumpy cat". Šī kaķene, kas diemžēl 2019. gada devās citos medību laukos, iekaroja pasauli ar savu īpašo purniņa izteiksmi. Viņa piedalījās raidījumos un pat filmā, kā arī viņas attēls bija redzama uz krekliņiem, krūzēm un citiem suvenīriem.

Savukārt, kaķis vārdā Puff var lepoties ar 24,5 miljoniem abonentu vietnē "YouTube", kas ar nepacietību gaida katru jaunu viņa uznācienu. Viens no populārākajiem kaķu rullīšiem ir vienu sekundi īss video ar kaķi vārdā Mailo galvenajā lomā. Tas tika noskatīts vairāk nekā 43 miljonu reižu!