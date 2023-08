Briežu dārzs bez briežiem? Nav zināms Tīnūžu ganāmpulka liktenis

Plašu rezonansi sabiedrībā un joprojām nerimstošas diskusijas sociālajos medijos raisījusi SIA “Rīgas meži” izsludinātā medību tiesību izsole, kas paredzēja vairāk nekā 40 staltbriežu piebarošanu un pēc tam nogalināšanu. Ganāmpulka, kas jau teju desmit gadus dzīvo noslēgtā dārzā Tīnūžu pagastā, tālākais liktenis nav zināms. Līdz ar jaunajām apsaimniekotāja iecerēm teritoriju, kas savulaik tika izveidota tieši briežiem, tagad plānots izmantot citiem mērķiem.

Briežu dārzu 100 hektāru plašumā Tīnūžu pagastā izveidoja 2004. gadā, bet kopš 2008. gada to apsaimnieko SIA "Rīgas meži". Tā sākotnējā funkcija bija veidot dzīvnieku selekciju, respektīvi, uzlabot briežu ģenētisko stāvokli, taču iecere neizdevās. SIA "Rīgas meži" pārstāve Ieva Bērziņa: "Šeit ilgstoši ir veidojusies briežu tuvradniecība, kas tiem ir ļoti bīstama un nevēlama. Līdz ar to arī briežu kvalitāte nav tā augstākā. To mums ir atzinuši arī briežu eksperti un vērtētāji."



Redzot, ka mērķis netiek realizēts, uzņēmuma vadība nolēma attīstīt informatīvi izglītojošo virzienu. Tā kā tie ir savvaļas brieži, viņi nebija raduši pie cilvēkiem. Ieva Bērziņa saka, ka tad arī šis projekts netika realizēts.

Tikmēr "ReTV" uzrunātie vietējie iedzīvotāji norāda, ka briežus ikdienā nemana un arī par šī dārza lietderību šaubās, citi savukārt nav zinājuši, ka tāds dārzs tur vispār ir.

"Rīgas meži" pārstāve uzsver, ka dārzam tiek meklēts pielietojums, taču, visticamāk, bez pašiem briežiem. Kāds būs briežu liktenis, vēl gan neesot zināms. Uz "ReTV" jautājumu, vai 45 briežu lielais ganāmpulks tiks likvidēts, SIA "Rīgas meži" gan norāda – nē. "Tādas domas nav, un arī speciālistu komentāri un ieteikumi veicina tomēr redzēt tuvākajā nākotnē jēgpilnu un drošu dzīvnieku pārvešanu uz citām teritorijām."

Latvijas Mednieku savienībā skaidro, ka dzīvnieku izlaišana savvaļā esot visnepiemērotākais risinājums, jo dzīvnieki, kas ilgstoši turēti iežogojumā, var būt zaudējuši bailes no cilvēkiem un to uzvedība nav prognozējama. Runājot par pārvešanu, savienībā norāda – tas nav atbalstāms lietderības apsvērumu dēļ. Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis: "500 vai vairāk eiro katram dzīvniekam. Domāju, tās izmaksas galā būtu lielākas. Šie dzīvnieki ir pieradināti. Tagad viņus izmest dabā būtu tikpat bezatbildīgi, cik bezatbildīgs bija lēmums šādu briežu dārzu veidot, nezinot, ko ar to iesākt."

Maijā SIA "Rīgas meži" Tīnūžos atklāja izglītības centru "Ekoloģija. Vide. Gaiss, tālākie plāni ar plašo briežu dārza teritoriju saistīti tieši ar šo centru. Bērziņa: "Šobrīd mūsu uzdevums ir teritoriju atbrīvot, veidot atklātu, lai Ogres iedzīvotāji varētu atnākt mežā pasēņot, iziet kādu informatīvi izglītojošu taku, uzzināt daudz vairāk gan par uzņēmumu, gan arī par dabu, būtu dabas mācību stundas."

Ja tiks pieņemts lēmums par briežu pārvietošanu, tas varētu notikt oktobrī vai novembrī, kad būs beigušies bauru laiki un brieži būs kļuvuši mierīgāki. Konkrēti, kur briežus varētu pārvietot, nav zināms.

