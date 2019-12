1941. gada 22. jūnija agrā rītā nacistiskā Vācija lauza neuzbrukšanas līgumu ar PSRS un sāka uzbrukumu Padomju Savienībai. Tā kā Liepāja atradās netālu no robežas ar Vāciju, kas tobrīd gāja gar Klaipēdu, jau 23. jūnijā vācu spēki ieņēma Priekuli un nākamajā dienā Grobiņu, nogriežot padomju spēkiem Liepājā atkāpšanās ceļu uz Rīgu. Tieši 23. jūnijā Liepājas pilsētas izpildu komiteja uzdod evakuēt Krotes pionieru nometni tālāk no frontes joslas. Kopā ar aptuveni 100 bērniem no Krotes tika aizvesti arī tobrīd deviņus gadus vecā Mērija.

Sagrautās ēkas Liepājā, Lielajā ielā. 1941. gada jūlijs. Foto: Viestura Radovica privātais arhīvs

“22. jūnija naktī mēs jau dzirdējām “bum, bum, bum”. Gājām pie loga skatīties un redzējām uguņus. Bet mana mamma bija teikusi, ka nebūs nekāda kara, un es nesatraucos. Bet no rīta es nācu no mazgāšanās, no augšas pa trepēm skrēja pretī viens puika un sauca: “Karš ir sācies!” Es atbildēju – kas par muļķībām, nebūs nekāda kara. Mēs tajā dienā tā kā sākām gatavoties svinēt Jāņus. Pa dienu nekas tāds nenotika, bet 22. jūnija vakarpusē atbrauca [Liepājas apriņķa tautskolu inspektore Aleksandra] Arne, viņa bija saņēmusi pavēli vest bērnus prom. Es vakarā nācu no mazgāšanās, biju vislēnākā, citi jau taisījās gulēt. Tad, neko nepaskaidrojot, mūs visus savāca. Es biju vienā “grietiņas” kleitā un plānās, baltās vingrošanas čībiņās. Mūs sakrāva kravas automašīnā, vienu uz otra, sēdējām uz grīdas ieplestām kājām, lai vairāk var sasēsties. Nekādas mantas līdzi nevarēja ņemt. Lielākie bērni, kuri gāja kājām, bija paņēmuši drēbes. Tas viss notika baigā steigā, dikti ātri,” evakuācijas sākumu raksturo Mērija.