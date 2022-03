"Komunikācijas stilam digitālajā vidē nevajadzētu daudz atšķirties no tā, kā sazinātos ar kolēģi vai sadarbības partneri aci pret aci. Tomēr ir jāsaprot, ka tad, kad tiekamies un runājam, ir vairākas lietas, kas palīdz kā pasniegt, tā arī uztvert informāciju, – skaņa, ķermeņa valoda, mīmika, dažkārt uzskates materiāli un tā tālāk. Savukārt, sazinoties elektroniski, izteiksmes un uztveres veids ir viens – rakstītais teksts. Līdz ar to saturs ir pati svarīgākā lieta, un tam ir jābūt pēc iespējas īsākam, precīzākam un viegli saprotamam. Ļoti svarīgi ir rakstīt gramatiski pareizi, pārlasīt uzrakstīto un izķert kļūdas, ja tādas radušās. Tādi elementi kā treknraksts, uzsvēruma punkti un pasvītrojumi bieži vien var palīdzēt nodot informāciju. Piemēram, izceļot, kas ir svarīgākais, vai uzskaitot, kādi ir nākamie rīcības soļi. Savukārt teksts, kas tapis, rakstot lielo burtu režīmā, jau no pašiem interneta pirmsākumiem tiek uztverts kā kliegšana, tāpēc es neieteiktu to izmantot ikdienas komunikācijā profesionālajā vidē. Atkarībā no tā, cik brīva ir darba vide, ir pieļaujama arī emotikonu izmantošana e-pasta saziņā," skaidro radošās sfēras pārstāve.