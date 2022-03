""Jūs" un "Tu" latviešu valodā vēstulēs vai jebkādā komunikācijā, kas ir pielīdzināma vēstulēm, rakstām ar lielo burtu, ja runājam ar vienu cilvēku. Ja uzrunājam cilvēku grupu, tad lietojam mazos burtus. Es iesaku to trenēt un ikdienā lietot arī privātajā saziņā – īsziņās, interneta komentāros, "WhatsApp" utt.," stāsta Veckalne.



Kurā brīdī pāriet no "Tu" uz "Jūs"? "Tā ir vienošanās, ko mūsdienās var ierosināt daudz ātrāk. Ja kādreiz sieviete ierosināja vīrietim, vecākais jaunākajam vai augstākstāvošais zemākstāvošajam, tad mūsdienās to var darīt jebkurš. Sliktākais, kas var notikt, – jums pateiks "nē". Un jums ir tiesības pateikt "nē". Ar "Tu" saruna kļūst brīvāka un paplašina robežas, bet to nevajadzētu darīt bez saskaņošanas ar otru pusi, un noteikti ir jālieto lielais burts," rezumē valodniece.