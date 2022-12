Esam novērojuši, ka mūsdienu darba tirgū viens no svarīgākajiem faktoriem, ko patiesi novērtē darba meklētāji, ir veselīgs darba un privātās dzīves balanss. Šajā ziņā mēs, "Entain Baltics and Nordics", esam diezgan elastīgi un esam izvirzījuši rūpēšanos par darba un privātās dzīves līdzsvaru kā prioritāti jau vairāku gadu garumā, līdz ar to mēs varam teikt, ka mēs ne tikai mēram un “turam roku uz pulsa” šiem rādītājiem, bet arī nepārtaukti tos uzlabojam.

No uzņēmuma puses mēs iedrošinām un mācām darbiniekiem un to tiešajiem vadītājiem noteikt veselīgas robežas darbā un privātajā dzīvē, lai šīs abas lietas būtu līdzsvarā. Tas tiek īstenots gan organizējot izglītojošus pasākumus uzņēmuma darbiniekiem, gan ar citām aktivitātēm. Piemēram, mēs piedāvājam dažādas papildus atvaļinājuma dienas, piemēram, dzimšanas dienas brīvdiena, papildus atvaļinājuma dienas atkarībā no uzņēmumā nostrādātā laika, piemēram, par 5 gadiem uzņēmumā nodrošinām papildus 2 nedēļas atvaļinājuma un par 7 gadiem papildus atvaļinājuma – mēnesi, ko pasaulē mēdz saukt par “sabbatical” atvaļinājumu.

Mūsu darbinieki var strādāt gan birojā, gan attālināti. Attālinātu strādāšanu darbinieki īsteno dažādos veidos, kādam tā ir strādāšana no mājām, kāds izvēlas strādāt noteiktu laiku no citas valsts. Pārliecinoši varam teikt, ka darbinieki pozitīvi novērtē šādu brīvību un uzticēšanos no uzņēmuma un departamentu vadītāju puses. Visas minētās lietas palīdz mūsu darbiniekiem pielāgot savu darba plūsmu privātās dzīves ritmam un otrādi, ka arī sniedz elastību izvēlēties, kur, kad un kādos apstākļos visefektīvāk veikt savus darba pienākumus.