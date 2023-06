Digitālais nogurums – kas tas ir, un kā ar to cīnīties

Pētījumā, kas publicēts "Journal of World Social Psychiatry" , aplūkots, kā pārmērīgā tehnoloģiju lietošana Covid-19 laikā ietekmēja stresa līmeni. Tika konstatēts, ka darbs no mājām bez uzraudzības un biroja noteikumiem nozīmēja, ka lielākajai daļai darbinieku paralēli darbam fonā darbojās arī sociālie mediji un ziņas. Un šī "fona klausīšanās", kurā mēs pastāvīgi saņemam informācijas vienības, rada sava veida bailes palaist garām ko svarīgu (FOMO – no angļu valodas "fear of missing out"), kas savukārt mākslīgi rada apziņu, ka mums visam noteikti nemitīgi ir jāseko līdzi.