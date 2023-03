"Ģimenei draudzīga darbavieta" – kas tas ir?

Apmierinātība uz labu

"Ne vienmēr ar ģimeni, bērniem varu precīzi ievērot darba dienu no 8:00 līdz 17:00. Bieži vien ir jāimprovizē un jāpielāgojas, jo neesmu vairāk noteicēja nr.1. Saviem apkārtējiem es stāstu, ka varu strādāt no mājām un paspēju visu izdarīt, ka man ir iespēja no rītiem bērnus aizvest uz bērnudārzu un skolu, ka man ir iespēja aizvest bērnu uz pulciņu. Man ir iespēja aiziet pie ārsta vai uz kādu procedūru un izdarīt darbus pēc tam. Uzņēmums uzticas man un es tam," saka Ieva Zābere no "Tietoevry" Globālā Finanšu Pakalpojumu Centra.

Sapratne uz labu

"Ja uzņēmums domā par to, ka darbiniekiem ir bērni un bērniem bieži vien ir nepieciešams laiks, tas krietni mazina stresa devu. Domāju, ka man tas ir lielākais ieguvums. Lielisks piemērs ir papildu bērnu brīvdienas. Vēl es zinu, ka varu izrauties darba dienas vidū un veltīt laiku saviem bērniem, elastīgi plānojot iesākto darbu, to varēšu pabeigt citā – sev ērtā laikā. Lielākais ieguvums ir mikroklimata jautājumā. Noteikti šādi uzņēmumi darba meklējumos ir krietni pievilcīgāki," domā Toms Ratkevičs no "Tietoevry Connect".

Elastība uz labu

"Nereti kaut kādos brīžos veidojas darba un ģimenes dzīves pārklājums, kas rada stresa situācijas. Man ir ļoti svarīgi, ka šādos brīžos ir saprotošs un pretimnākošs uzņēmums. Elastīgums un uzticēšanās attiecībā pret veicamo darbu noteikti paaugstina produktivitāti, radošumu un jūtos daudz labāk. Tas dod papildu motivāciju strādāt, jo zinu, ka grūtos brīžos uzņēmums man nāks pretī. Tas demonstrē sabiedrībai, topošajiem darbiniekiem un vecākiem, ka būs mazāk stresa un vieglāk veikt savu mikro menedžmentu," atklāj Artis Ābolts no "Tietoevry Latvia".

Nākotne uz labu

"Ģimenei draudzīga attieksme no uzņēmuma palīdz līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi, kas pozitīvi ietekmē gan darbinieku, gan uzņēmumu. Apmierināts darbinieks ir efektīvāks, līdz ar to uzlabojas arī organizācijas rezultāti. Covid-19 laiks ir mainījis priekšstatu par darba un mājas dalīšanu, robežas starp darbu un ģimeni vairs nav tik skaidras, tāpēc ir svarīgi, lai arī uzņēmums mainītu attieksmi un pieņemtu jauno realitāti. Ja darbinieks jūt, ka uzņēmums viņu atbalsta un uzticas, tad viņi jūtas mazāk saspringti par personīgu jautājumu kārtošanu. Elastīgums parasti palielina produktivitāti, jo darbinieki efektīvāk plānos laiku un to izmantos. Laimīgi un mazāk saspringti cilvēki kopumā ir produktīvāki," atgādina Piret Nigul no "Tietoevry Latvia".