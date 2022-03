"Ar dažādiem kolēģiem mēdz izveidoties dažādas attiecības, un arī es pati esmu ieguvusi tuvus draugus tieši no profesionālās vides. Saprotu vēlmi padalīties ar dažādām lietām, kas notiek ārpus darba vides, bet es uzskatu, ka vairumā gadījumu šīs lietas labāk ir paturēt pie sevis. Gadījumi, kad ir nepieciešams runāt par jebkāda veida privātām problēmām un izaicinājumiem, ir tad, kad tie tieši ietekmē darbu. Tad to labāk izrunāt ar tiešo vadītāju un personāldaļu. Mēs visi esam cilvēki ar dzīvi (un arī problēmām) ārpus profesionālās vides. Šad un tad tas ietekmē arī darbu. Tādos brīžos to nevajadzētu turēt pie sevis, tas mēdz ietekmēt mentālo veselību un radīt nevajadzīgu stresu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, ar kuru kolēģi par to runāt. Uzdot sev jautājumu: vai tas, ka izstāstīšu savu problēmu konkrētajam kolēģim, man kaut kā palīdzēs vai tomēr radīs papildu klapatas?" skaidro radošās aģentūras stratēģe.