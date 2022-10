Sarunās ar potenciālajiem darba ņēmējiem "izaugsmes iespējas" šobrīd ir viens no visplašāk pārrunātajiem tematiem. Tas ir sevišķi nozīmīgs tiem, kuri darba tirgū nonākuši salīdzinoši nesen, taču arī pieredzējuši darba ņēmēji stabilas izaugsmes iespējas vērtē ļoti augstu. Viņu ambīcijas ir karjeras dzinulis ne tikai viņiem pašiem, bet liek prātot arī darba devējam, kā šajā ziņā būt soli priekšā citiem, piedāvājot darbiniekiem konkurētspējīgas perspektīvas. Mēs “Bitē” novērtējam ambiciozus darbiniekus, kuri vēlas mācīties, augt un attīstīties, jo tā iegūst ne tikai pats darbinieks, bet tas ir vērtība biznesam, jo nemitīga attīstība ir ikviena uzņēmuma un biznesa mērķis.

Šobrīd “Bite” nodarbina vairāk nekā 800 dažādu jomu speciālistus visā Latvijā, un pateicoties specifiskajai telekomunikāciju un IKT jomai, kas nemitīgi mainās un attīstās, izaugsmes iespējas ir plašas – gan vertikālas, gan horizontālas, mainot pat karjeras virzienu.

Uzskatu, ka “Bitē” nav tāda es un jūs, ir tikai mēs. Mēs atbalstām atvērtu pieeju uzņēmuma iekšienē un to, ka katram ir iespēja iniciēt dažādus uzlabojumus un realizēt savas idejas, kas nestu labumu organizācijai un tās darbiniekiem. Mūsu uzdevums ir saskatīt katrā darbiniekā viņa stiprās puses, saprotot, ka ne vienmēr izvēlētā pozīcija konkrētajam cilvēkam der, tāpēc esam ļoti atvērti iekšējai darbinieku rotācijai. Ne vienu reizi vien ir nācies redzēt, kā kolēģis atplaukst citā amata pozīcijā. Lai šāda iekšējā attīstība notiktu ir jābūt komunikācijai un iesaistei visos līmeņos – sākot no uzņēmuma TOP vadības, tad HR iesaiste, tāpat ļoti liela loma ir tiešajam vadītājiem veicot regulārās pārrunas ar darbiniekiem, kuru laikā tiek sadzirdēts, kas tad ir tas, kur cilvēks attīstot sevi redz uzņēmumā. Viena no laba vadītāja vērtīgām prasmēm ir spēja norobežoties no sava labuma gūšanas, bet spēja ieklausīties darbinieka motivācijā, pat ja tas nozīmētu neērtības līdz ar darbinieku maiņu paša komandā. Rūpes par cilvēkiem ir ļoti nozīmīga mūsu vērtība.

Veicinot darbinieku interesi par citām pozīcijām uzņēmumā, organizējam dažādas iniciatīvas, piemēram, “Brokastis ar nodaļas vadītāju”, kas ļauj iepazīt konkrētās uzņēmuma nodaļas un brīvās vakances specifiku. Tāpat darbiniekiem ir iespēja gada laikā veltīt vienu dienu, lai iepazītu citus amatus uzņēmumā, piemēram, izvēloties “ēnot” kādu citu amata pozīciju, lai saprastu, vai ilgtermiņā tas ir mērķis, uz ko tiekties. Nodrošinām arī regulāras tikšanās ar darbiniekiem, pārrunājot karjeras jautājumus, savukārt ar karjeras izaugsmes stāstiem lepojamies ik mēnesi iekšējos komunikācijas tīklos. Ik gadu piedzīvojam vairāk nekā 100 karjeras izaugsmes stāstus.

Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka nereti par maz novērtējam, cik daudz ieguvumu sniedz pati pirmā darba pieredze, kas, lai arī ne vienmēr nozīmē augstāko amatu un algu, ieliek nozīmīgu un stabilu pamatu tālākai karjeras attīstībai. To novēroju arī Bitē, jo aptuveni 75% no darbiniekiem ir izauguši un piedzīvojuši karjeras kāpumu tieši šajā uzņēmumā, bieži vien sākot strādāt pie mums tā dēvētajās starta pozīcijās klientu apkalpošanas salonos, zvanu centros u.tml., tā nonākot vadības vai eksperta līmeņa pozīcijās.