Fleksibilitāte ir atslēgas vārds ne tikai runājot par darbinieku zināšanām un prasmēm, bet arī par uzņēmuma piedāvātajām iespējām attiecībā uz darba laiku, grafiku un strādāšanas modeli. Pandēmijā ļoti strauji darbiniekiem nācās pārkārtoties darbam no mājām, līdz ar to izmainījās arī dzīvesveida paradumi. Nu šie paradumi ir nostabilizējušies, tāpēc stingrs biroja režīms no 9 līdz 5 nevienam vairs nešķiet pieņemams. 2023. gads fleksibilitātes gads – darbinieki migrēs, strādājot patstāvīgi gan no lauku īpašumiem, gan citām valstīm, pusdienlaiku izmantos treniņam piemājas sporta zālē vai veikala apmeklējumam, bet birojā ieradīsies, lai socializētos vai piedalītos apmācībās. Hibrīdmodelis ar individuāli pielāgojamiem nosacījumiem – no statiska uz fleksiblu.