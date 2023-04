Top 10: Laba darbinieka pazīmes un īpašības

Labs darbinieks uzdod jautājumus, līdz viņš ir izpratis situāciju un veicamo uzdevumu. Ja viņš uzsāk ko jaunu, sākotnēji mēģina soli pa solim meklēt ceļu pats vai vaicā pēc palīdzības kādam kompetentākam, taču no viņa nekad nedzirdēsi "es to nevaru izdarīt, jo neko par to nezinu". Labs darbinieks zina, ka izeja ir atrodama, ja to meklē.