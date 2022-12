Mūsdienu mainīgajā pasaulē ir viena nemainīga vērtība – profesionāli un zinoši darbinieki un kolēģi. “Maxima Latvija” ir viens no lielākajiem darba devējiem valstī, kas nodarbina teju 7000 darbiniekus 240 dažādās profesijās visā Latvijā. Droši varam teikt, ka darbinieki patiešām ir mūsu lielākā vērtība, tādēļ nešaubīgi rūpes par darbinieku labsajūtu un izaugsmi ir viena no mūsu prioritātēm.

“Maxima Latvija” ir ļoti atvērta vide darbiniekiem, kuri ir gatavi pieņemt izaicinājumus un arī augt uzņēmuma ietvaros. Tā, piemēram, gada laikā vairāk kā 800 darbinieki uzņēmumā pēc savas vai vadītāja iniciatīvas pārkvalificējas uz kādu citu amatu un turpina karjeru ar jaunu motivāciju. Tāpat uzņēmumā šogad pirmo reizi īstenots projekts “Izrāviena komanda”, kas ļāva 7 kolēģiem no visa uzņēmuma 6 mēnešu garumā būt vadības ēnām, mācīties, gūt pieredzi un īstenot kādu kopīgu, uzņēmumam svarīgu projektu, par to saņemot arī stipendiju.

Ja runājam par izaugsmi – pirmais, kas nāk prātā ir vertikālā izaugsme, taču tai ne vienmēr ir jākāpj pa kāpnēm. Lielisku izaugsmi var piedzīvot, arī atverot blakus durvis un izmēģinot spēkus citā nozarē, profesijā vai citā departamentā. Tā ir liela pievienotā vērtība gan uzņēmumam, gan pašam darbiniekam – uzņemties jaunus pienākumus līdzvērtīgā amatā, bet citā jomā. Tas paver vēl plašākas iespējas darbiniekam nākotnē, jo galvenais ieguvums ir uzņēmuma darbības procesu izpratne un pārzināšana. “Maxima Latvija” kolēģu pulkā ir neskaitāmi veiksmes stāsti, kā no pārdevēja veikalā var kļūt par kolēģi birojā vai no kasiera par veikala direktoru. Tāpat ir kolēģi, kas savu izaugsmes stāstu ir sākuši, tieši nomainot jomu – no tirdzniecības pārejot uz mārketingu vai no kvalitātes departamenta uz pārtikas ražošanas jomu.

Veiksmes atslēga izaugsmei? Pozitīva attieksme un vēlme sevi pierādīt. Viens no “Maxima Latvija” darbības principiem ir “Sāc, pirms esi gatavs”, un tieši tas nostrādā, kad ir jāpieņem jauni izaicinājumi un jāizkāpj no komforta zonas, lai dotos pretī karjeras izaugsmei. Lai kurā jomā darbinieks strādātu, vienmēr ir iespēja izdarīt pussolīti vairāk, nekā no viņa tiek sagaidīts. Viss ir atkarīgs, vai darbinieks pats to grib. Darbinieka attieksme ir svarīgs faktors, jo jebkuras prasmes var iemācīties, bet tieši iniciatīva un aktīva iesaiste paver iespējas tikt pamanītam un augt.