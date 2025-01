Pagājušā gada vasarā pēc septiņpadsmit gadiem " VEF Rīga " organizācijā galvenais treneris Jānis Gailītis kļuva par vienu no retajiem Latvijas basketbola treneriem, kurš parakstījis līgumu ar Rietumeiropas klubu. Vācijas mazpilsētas Vaisenfelsas komandai "Syntainics" iepriekšējās sezonās vienīgais mērķis bijis vietas nosargāšana bundeslīgā, bet tagad uzvaru ir vairāk nekā zaudējumu, turklāt izcīnīta arī vieta Vācijas kausa "Final Four". Gadu mijā MVP aicināja Jāni uz garāku sarunu, lai pašķetinātu šā veiksmes stāsta pavedienus, un palūkotos arī dziļāk trenera personībā.

Noteikti. Man ir savi mērītāji. Piemēram, ja vairs neizbaudu basketbolu, tad saprotu – kaut kas nav kārtībā. Tas notiek regulāri. Vienkārši vairs neredzu spēli tik niansēti un precīzi. Tas ir saprotams, jo jebkura aktivitāte, ko veic ilgstoši, notrulina maņas. Izdegšanu veicina arī tas, ja slikti kontrolē emocijas. Vienā brīdī nonāc pārāk augstu, līdz ar to pēc kāda brīža esi pārāk zemu. Ir treneri, kuri reizēm gribētu būt agresīvāki un pacelt balsi uz spēlētājiem, taču vienkārši to nespēj. Tādu nav maz. Tāpat jāsaprot, ka uzbļaušanu spēlētājam no katra trenera puses vērtēs citādi. Ne vienmēr kliegšana ir slikti, taču, protams, piemēri no "VEF Rīga" pārtraukumiem – tie nav pozitīvi piemēri, un es sevi par tiem nekādā veidā neaizstāvu.