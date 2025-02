Emociju katls bērnu un jauniešu sacensībās mutuļo, un vismaz no malas sajūta – mutuļo aktīvāk, nekā tas bija pirms gadiem pieciem, desmit vai divdesmit. No dažādiem Latvijas nostūriem pienāk ziņas par gadījumiem basketbolā, hokejā un futbolā, un draudus nogalināt treneri nu jau dzirdam pat U8 vecuma grupas sacensībās. Akūts uzliesmojums vai ikdiena, par kuru vienkārši līdz šim neesam runājuši? MVP diskusijā pētījām cēloņus, sekas un zemūdens akmeņus.

"Liela pašapziņa un daudz narcisma" – tā mileniāļu paaudzi, no kuras nāk gan tagadējie vecāki, gan arī liela daļa treneru, MVP diskusijas studijā saka sporta psiholoģe Jurita Smiltiņa, kas ikdienā strādā gan ar jau profesionāliem, gan tikai vēl topošajiem sportistiem un viņu vecākiem. Agris Galvanovskis bijis augsta līmeņa basketbolists, bet tagad strādā gan kā treneris, gan topošo treneru pasniedzējs augstskolā, tādējādi saskaroties ar šo savstarpējo attiecību kamolu no dažādām pozīcijām. Un tieši to pašu var teikt arī par abiem pārējiem diskusijas ekspertiem – Anda Masaļska ir ne tikai jaunā hokejista mamma, bet arī organizē Latvijas Hokeja federācijas (LHF) Vecāku padomes darbu, savukārt Latvijas Basketbola savienībā (LBS) šādu pašu struktūru vada Aigars Armanovs – viņš arī jaunā basketbolista tētis.