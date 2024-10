Nu, labi – es saprotu, ka Izglītības ministrijas pārstāvji nebija šo sēdi ņēmuši par nopietnu sanākšanu un nespēja atbildēt ne uz vienu konkrētu jautājumu, bet, kā tik ļengani un nesavākti var izskatīties sporta lauciņa ierindnieki un viņu komandējošais sastāvs – par to var pabrīnīties. Ministrija jeb ierēdniecība kopumā parādīja kā šobrīd izskatās valsts pārvaldes modelis miniatūrā. Departamenta direktors, kas nomināli tiek saukts par "sporta ministru" un kuru iecēla krēslā vēl vasarā, nezin kāpēc nevarēja piedalīties šajā sēdē nevienā no Valsts kancelejas pasludinātajiem tehniskajiem formātiem. Uz šī fona smieklīgi lasīt par minētā personāža pielaidi valsts noslēpumam – par pārbaudi, par atbilstību, kas droši vien tagad notiek. Ko tur pārbaudīt?! Ja viņam pat uzticētu noslēpumus, viņš taču, acīmredzot, neko nesaprot no tās vides, kur nonācis. Ja saprastu, tad vismaz pieklājības pēc būtu atradis kādā Spānijas pludmales kafejnīcā internetu un censtos nodemonstrēt, ka runas par viņa aprobežotību ir pārspīlētas.