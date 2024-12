Popkultūras neatņemamā daļa ir publicitāte, jo kā citādi dabūt baznīcās – atvainojiet, arēnās, stadionos, zālēs, laukumos – iekšā cilvēkus? Žurnālu vāki, televīzijas intervijas, reklāmu līgumi. Tur par galvenajiem strādā tikai tie, kas to visu liek kopā, nevis tie – kas piedalās. Miljons bankas kontā netiek ieskaitīts, lai tas tur paliktu. Un, pārsvarā tas tur arī nepaliek. Jo industrija labi zina, kam tā šo miljonu vai desmit miljonus ir iedevusi. Un, šī kārtība neparedz "viņi dzīvoja ilgi un laimīgi". Nē, ilgi un laimīgi dzīvo tie, kas to visu izgudroja. Ja jums prasa autogrāfu par to, ka mākat realizēt skaitlisko vairākumu, tad tas ir tikai tāpēc, ka nekam citam tā arī neesat paredzēts. Maz, ļoti maz to saprot, bet tas ir mazākums, kas nenosaka šī sarežģītā biznesa ietvaru.