Jaunie latviešu hokejisti iepriecināja. Kāpēc lai tas nenotiktu – ja redzi, ka cilvēkiem tiek uzticēts pienākums un viņi cenšas, svīst un atdodas? Turklāt, apstākļos, kur viņi ir bez piecām minūtēm pieauguši, mazliet naivi, nav vēl sabojājušies ar slavu un komerciju, un visu to, ko industrija viņiem vēlāk piedāvās, vai – ko no viņiem paņems. Skaidrs, ka te no maisa izlīda savdabīgs romantisms ar svētlaimes sajūtu komplektā. Ir cilvēki, kas saka – Latvijas hokejam tagad esot nākotne...