Armands Puče: Milda tikai turēja rokās Pavlova spuldzīti...

Ļembasts par kāda ārzemju futbola kluba līdzjutēju izdarībām pie latviešiem nozīmīgā pieminekļa mazliet pārsteidza. Ne tādā nozīmē, kas tur tika izdarīts un kuram tur vajadzēja to visu nosargāt – nē, ne tāpēc! Izbrīnīja ar kādu centību mūsu sabiedrība par šo moralizēja, it kā mēs būtu dibinājuši tā kunga, dēla un viņu draugu vissvētāko biedrību – kā nāktu no dievisķās paklausības un centības klostera maģistratūras kursiem, kur nevis kārtojam, bet pieņemam eksāmenus.